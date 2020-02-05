Çankırılı öğrenciler depremzedeler için harçlıklarını biriktiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırılı öğrenciler depremzedeler için harçlıklarını biriktiriyor - Son Dakika

Çankırılı öğrenciler depremzedeler için harçlıklarını biriktiriyor

6 saat önce

Çankırı'daki öğrenciler depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere harçlıklarıyla destek veriyor.

Çankırılı öğrenciler depremzedeler için harçlıklarını biriktiriyor, System.String[]

Çankırı'daki öğrenciler depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere harçlıklarıyla destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için "Kardeş Payı" adlı proje başlatıldı.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler aracılığıyla velilere mesaj iletti.

Velilere iletilen mesajda birlik ve beraberlik konusuna vurgu yapılarak Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere okullarda kampanya başlatıldığı ifade edilerek öğrenciler bir günlük harçlıklarıyla kampanyaya desteğe davet edildi.

Okullarda oluşturulan yardım kutularında öğrencilerin bir günlük harçlıklarıyla biriktirilen paralar okul idareleri tarafından AFAD'ın yardım hesabına aktarılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara maddi ve manevi yönden destekçileri olduğunu göstermek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğin bu topraklar üzerine her daim var olduğunu dile getiren Öztürk, "Çocuklarımızın da bu ruhu geleceğe aktarması adına önemli bir adım olmuştur. Bu sebeple Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, geride kalan kederli ailelere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ded.

Malatya, Çankırı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:22 Kaynak: AA
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