Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözcü TV'de canlı yayınlanan programda Selçuk Geçer ile Can Özçelik arasında sert bir üslup tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Geçer'in "Kalk git, yürü git" sözlerine sinirlenen Can Özçelik, "Terbiyesiz, gerizekalı, aptal" şeklinde karşılık vererek canlı yayında stüdyoyu terk etti. Olayın ardından sunucu Simge Fıstıkoğlu, bir konuğun diğerini stüdyodan kovamayacağını belirterek yaşanan gerginlikten dolayı izleyicilerden özür diledi.

Sözcü TV'de ekrana gelen ve moderatörlüğünü Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği Sözcü Masası programında, gündem değerlendirilirken konu bir anda kişisel tartışmaya döndü.

Programın ilerleyen dakikalarında Can Özçelik, Selçuk Geçer'in tartışma sırasındaki yüksek sesli ve agresif üslubuna tepki göstererek, "Bana bağırıp çağıramazsınız, saygısızlık yapamazsınız. Yaparsanız aynı saygısızlığı ben de size yaparım" ifadelerini kullandı. Geçer'in ekonomik yorumlarına ve manipülasyon yaptığına dair eleştiriler getiren Özçelik, ortamın gerilmesi üzerine yayından ayrılmak istediğini belirtti.

CANLI YAYINDA HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Moderatörün ortamı yatıştırma çabalarına rağmen, Selçuk Geçer'in sert çıkışını sürdürmesiyle ipler koptu. İkili arasında televizyon tarihlerine geçecek şu diyaloglar yaşandı:

Selçuk Geçer: "Kardeşim hadsizlik yapma. Kalk git, yürü git. Sana ne saygı göstereceğim?"

Can Özçelik: "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. Gerizekalı, aptal."

Bu sert sözlerin ardından Can Özçelik ceketini ilikleyerek ve elini sallayarak canlı yayında stüdyoyu terk etti.

Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

MODERATÖRDEN İZLEYİCİLERE ÖZÜR

Yaşanan şok edici anların ardından stüdyoda derin bir sessizlik ve gerginlik oluştu. Sunucu Simge Fıstıkoğlu, Selçuk Geçer'in üslubunu ve "kalk git" şeklindeki müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Fıstıkoğlu, bir moderatör varken konukların birbirlerini stüdyodan kovamayacağını belirterek Geçer'e tepki gösterdi. Yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirten Fıstıkoğlu, "Sözcü ekranlarında hiç alışık olmadığımız, tasvip etmediğimiz bir sahne yaşandı. Bütün seyircilerimizden ve Sözcü Medya Grubu'ndan özür diliyorum" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Simge Fıstıkoğlu, Selçuk Geçer, Sözcü TV, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Selçuk Geçer Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    zaten bu gereksiz kanalı izleyen varmıki 0 1 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    bunun yerine ATV yi izleyin ülke paris 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi
Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi Uğur Dündar Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi Elçin Sangu, Ahbap soruşturmasında ifade verdi
Gülben Ergen’in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum Gülben Ergen'in ifadesi ortaya çıktı: Bağış yaptım, mağdurum
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:25
Kamu zararı 16 milyon lira Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım’ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
Kamu zararı 16 milyon lira! Belediyede sigortalı gösterilip Özkan Yalım'ın şirketlerinde çalışan 17 şüpheliye operasyon
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
09:54
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları Kriptolu sistem kurmuşlar
Üsküdar Belediyesi operasyonunun detayları! Kriptolu sistem kurmuşlar
09:42
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu Dursun Özbek’ten Musiala açıklaması
Galatasaraylılar heyecanla bekliyordu! Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması
08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:25:28. #7.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.