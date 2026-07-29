Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Sözcü TV'de ekrana gelen ve moderatörlüğünü Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği Sözcü Masası programında, gündem değerlendirilirken konu bir anda kişisel tartışmaya döndü.

Programın ilerleyen dakikalarında Can Özçelik, Selçuk Geçer'in tartışma sırasındaki yüksek sesli ve agresif üslubuna tepki göstererek, "Bana bağırıp çağıramazsınız, saygısızlık yapamazsınız. Yaparsanız aynı saygısızlığı ben de size yaparım" ifadelerini kullandı. Geçer'in ekonomik yorumlarına ve manipülasyon yaptığına dair eleştiriler getiren Özçelik, ortamın gerilmesi üzerine yayından ayrılmak istediğini belirtti.

CANLI YAYINDA HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Moderatörün ortamı yatıştırma çabalarına rağmen, Selçuk Geçer'in sert çıkışını sürdürmesiyle ipler koptu. İkili arasında televizyon tarihlerine geçecek şu diyaloglar yaşandı:

Selçuk Geçer: "Kardeşim hadsizlik yapma. Kalk git, yürü git. Sana ne saygı göstereceğim?"

Can Özçelik: "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. Gerizekalı, aptal."

Bu sert sözlerin ardından Can Özçelik ceketini ilikleyerek ve elini sallayarak canlı yayında stüdyoyu terk etti.

MODERATÖRDEN İZLEYİCİLERE ÖZÜR

Yaşanan şok edici anların ardından stüdyoda derin bir sessizlik ve gerginlik oluştu. Sunucu Simge Fıstıkoğlu, Selçuk Geçer'in üslubunu ve "kalk git" şeklindeki müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Fıstıkoğlu, bir moderatör varken konukların birbirlerini stüdyodan kovamayacağını belirterek Geçer'e tepki gösterdi. Yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirten Fıstıkoğlu, "Sözcü ekranlarında hiç alışık olmadığımız, tasvip etmediğimiz bir sahne yaşandı. Bütün seyircilerimizden ve Sözcü Medya Grubu'ndan özür diliyorum" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.