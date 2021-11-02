Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar - Son Dakika

İstanbul Kartal'da işe doğru yolan çıkan iki inşaat işçisi, yol kenarındaki çantadan gelen sesler üzerine çantanın yanına gitti. Çantayı açan işçiler, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Çantada yeni doğmuş bebek olduğunu gören işçiler, hemen ekiplere haber verdi. Bebek hastaneye götürüldü.

DUVARIN DİBİNE BIRAKMIŞLAR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde şantiyeye gitmek üzere yolda yürüyen iki inşaat işçisi duvarın dibinde çanta gördü. Üzerinde örtü bulunan çantayı açan işçiler, çantada yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saatler önce doğduğu belirlenen bebek ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin bebeği bulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ÇANTANIN İÇİNDEYDİ AMA GÖZÜKMÜYORDU"

Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra" dedi.