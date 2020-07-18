Caretta carettalara üçlü koruma - Son Dakika

Caretta carettalara üçlü koruma

ANTALYA'nın Demre ilçe sahillerindeki caretta carettalar, üç kurum tarafından yapılan sözleşme ile gözlemlenecek.

ANTALYA'nın Demre ilçe sahillerindeki caretta carettalar, üç kurum tarafından yapılan sözleşme ile gözlemlenecek.

Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki caretta carettalar, Türkiye'deki 21, Antalya'daki 9 önemli üreme alanından biri olan Demre sahillerinde ekiplerce gözlemlenecek. Caretta carettalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile merkezi Antalya'da bulunan Lykia İzcilik Doğa Sporları Derneği arasında imzalanan üçlü protokol ile 3 yıllık süreyle gözlemlenecek. Yapılacak çalışmalarla, Demre'nin 8,5 kilometrelik Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi plajları ve Beymelek Dalyanı sahilinde yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve diğer deniz kaplumbağa türleri izlenecek. Yuvalardan çıkan yavruların sağlıklı biçimde denizle buluşması sağlanacak.

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18 Mart Çanakkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Altın ve Doç. Dr. Hakan Ayyıldız başkanlığında yürütülecek çalışmalara, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği de bir AB Projesi olan 'Erasmus + Avrupa Dayanışma Programı Sosyal Destek İçin Spor 3 Projesi' kapsamında gönüllü yerli ve yabancı gençleri görevlendiriyor.

80 YUVA TESPİT EDİLDİ

Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Altın, "Antalya'nın Demre ilçesi, Türkiye'deki 21 caretta caretta üreme alanlarından biri. 8,5 kilometre uzunluğunda önemli bir sahil. Pandemi nedeniyle çalışmalarımıza bu yıl geç başladık. 15 Mayıs'ta başlamamız gerekiyordu. Şu ana kadar 80 yuva tespit ettik. Bir yuvadan da çıkış olmuş. Demek ki ilk caretta 15 Mayıs civarında yumurta bırakmış. Kumsala yumurta bırakmak için çıkan carettaları markalama işlemini yapıyoruz. Yuvaların GPS cihazı ile koordinatlarını alarak, çelik kafeslerle koruma altına alıyoruz. Eylül ayı sonuna kadar sürecek çalışmalarda, kumsalı kullanan carettaların sayısını, yuvalardan çıkacak yavru carettaların sayısını ve sonrasını izleyip kayıt altına alacağız" diye konuştu.

Bu yıl pandemi nedeniyle Demre sahillerinde caretta carattaların özgürce yüzüp, gezdiğini belirten Altın, "İlk kez Demre'de böylesi büyük boyutlu bir proje gerçekleşiyor. Yavruların denizle güvenle buluşmasıyla bölgedeki caretta sayısı artacak. Bu proje, Demre turizmine de katkı sağlayacak. Carettalar, her yuvaya 80- 120 yumurta bırakıyor. Yuvadaki yumurtalardan yüzde 50'nin üstünde yavru çıkışı olmaktadır. Her 1000 yavrudan biri erişkin hale gelmektedir. En önemlisi bu erişkin caretta, tekrar yumurta bırakmak için yavru olarak çıktığı sahile geliyor. Böyle uzun soluklu bir projeye katkı sağlayan Doğa Kooruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerine, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Osman Pişirici'ye teşekkür ediyoruz" dedi.


Türkiye, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Caretta carettalara üçlü koruma - Son Dakika
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