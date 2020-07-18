Caretta carettalara üçlü koruma - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçe sahillerindeki caretta carettalar, üç kurum tarafından yapılan sözleşme ile gözlemlenecek.
Dünyada nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki caretta carettalar, Türkiye'deki 21, Antalya'daki 9 önemli üreme alanından biri olan Demre sahillerinde ekiplerce gözlemlenecek. Caretta carettalar, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile merkezi Antalya'da bulunan Lykia İzcilik Doğa Sporları Derneği arasında imzalanan üçlü protokol ile 3 yıllık süreyle gözlemlenecek. Yapılacak çalışmalarla, Demre'nin 8,5 kilometrelik Çayağzı, Sülüklü, Taşdibi plajları ve Beymelek Dalyanı sahilinde yumurtlamak için karaya çıkan caretta caretta ve diğer deniz kaplumbağa türleri izlenecek. Yuvalardan çıkan yavruların sağlıklı biçimde denizle buluşması sağlanacak.
Bu yıl pandemi nedeniyle Demre sahillerinde caretta carattaların özgürce yüzüp, gezdiğini belirten Altın, "İlk kez Demre'de böylesi büyük boyutlu bir proje gerçekleşiyor. Yavruların denizle güvenle buluşmasıyla bölgedeki caretta sayısı artacak. Bu proje, Demre turizmine de katkı sağlayacak. Carettalar, her yuvaya 80- 120 yumurta bırakıyor. Yuvadaki yumurtalardan yüzde 50'nin üstünde yavru çıkışı olmaktadır. Her 1000 yavrudan biri erişkin hale gelmektedir. En önemlisi bu erişkin caretta, tekrar yumurta bırakmak için yavru olarak çıktığı sahile geliyor. Böyle uzun soluklu bir projeye katkı sağlayan Doğa Kooruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetkililerine, Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Osman Pişirici'ye teşekkür ediyoruz" dedi.