Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Aydemir, 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ovası'nda 2020 yılı tarımını değerlendirdi.

Aydemir, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Bu yılın sağlıklı, bereketli bir yıl olması temennisinde bulunan Aydemir, hastalıktan hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, hastalara da Allah'tan acil şifalar diledi.

Bu dönemde çiftçilerin sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Aydemir, "Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Samsun Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e, Çarşamba Kaymakamımız Sayın Şükrü Yıldırım'a, Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a, emniyet müdürlüğümüze, ilçe jandarma komutanlığımıza Çarşamba çiftçisine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Bu gelişmelerde çiftçilerimiz, köylere yöneldi. Tarlalarda, bağ bahçe işlerinde güzel çalışmalar oldu. 2020 yılında bana göre tarımda biraz daha avantajlı olduk. Köylümüz genelde şehir merkezinde olduğu, bağ bahçeyle pek ilgilenmediği için hafta sonları tarlalarını temizledi, tarlasında ürün üretmeye yöneldi." ifadelerini kullandı.

Çarşamba Şeker Fabrikası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aydemir, şöyle devam etti:

"2020 yılında Çarşamba Şeker Fabrikası açılacaktı, müdürümüz Akif Bey ve ekibi çok gayret gösterdi ancak pandemiden dolayı 2020 yılına yetişmedi. 2021 yılında fabrika kesin faaliyete geçecek. Tadilat aşaması yüzde 90 bitti. Müdürümüzle de bu konuda görüştük ve 2021 yılında Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılacağının sözünü verdi. Bu seneki pancar fiyatları istediğimiz fiyatlar olmasa da 2 lira 99 kuruş, yani ortalama tonda 294 lira fiyat verildi. Tabii ekimlerde biz 6,5-7 ton demiştik ama Çarşamba ortalamasında 10 ton üzerinde pancar elde edildi. Bu da bizleri sevindirdi. Şeker Fabrikaları Genel Müdürü, '12 poların altında da olsa şeker pancarı alınacak' diye açıklama yaptı, ona da teşekkür ediyoruz. Çarşamba'da şeker pancarı 12 poların üzerini buldu. İlk yıl olmasına rağmen iyi bir pancar üretimi oldu. 2021 yılında iyi fiyat olursa bölgemizde pancarda ekim alanının artacağına inanıyoruz."

Aydemir, Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez ürünü olan fındıkta rekoltenin 64 bin ton olarak gerçekleştiğini anlatarak, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 22 lira 50 kuruş fiyat açıklamasının ardından fiyatın 25-26 lirayı bulduğunu, bunun da üreticinin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.

İlçede kivi üretiminin da arttığına işaret eden Aydemir, şunları kaydetti:

"İlçemizde kivi üretimi her geçen sene artıyor. Bu sene 70 gram ve üzerinde kivide üreticimiz 5 lira ila en son 6,5 liraya kivi satışımız oldu. Bunun yanı sıra üreticimiz şeftalide de kalitesine göre para kazandı. Kivide son 20 yıla baktığımızda, fiyat arttı. Bunun yanı sıra ilaç, gübre, mazot fiyatlarının yüksek olması üreticimizin biraz belini büktü. Bu konuda da desteklemeler biraz daha fazla olursa çiftçimizin daha rahat çalışma imkanı olur diye düşünüyoruz."