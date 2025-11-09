Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp - Son Dakika
Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

Cinayet evi yıkıldı, Sinem\'in katili kayıp
09.11.2025 10:09  Güncelleme: 15:32
Cinayet evi yıkıldı, Sinem\'in katili kayıp
İstanbul Çatalca'da 7 ay önce 27 yaşındaki Sinem Çeşim'i bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Şerif Tanrıkulu'nu yakalama çalışmaları sürerken, cinayetin işlendiği villa kaçak yapı olduğunun tespitinin ardından yıkıldı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Çatalca'da 7 ay önce 27 yaşındaki Sinem Çeşim'in öldürüldüğü villanın da arasında olduğu kaçak yapılar yıkıldı.

SİNEM'İ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinem Çeşim, buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli Tanrıkulu, Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, hayatını kaybetti. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ VİLLA İLE BİRLİKTE TOPLAM 4 VİLLA YIKILDI

Cinayetin işlendiği villanın kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı. Villada yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı çıktı. Dün saat 10.30 sıralarında jandarma ve zabıta eşliğinde olay yerine gelen ekipler, yıkımı gerçekleştirdi. Ayrıca cinayetin işlendiği villanın yanında bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen 3 villa daha yıkıldı.

Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp

KATİL ZANLISINI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından şüphelinin villadan kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansımış ve yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Çatalca Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) cinayetin ardından kaçan katil zanlısı Mehmet Şerif Tanrıkulu'nu yakalamak için 7 aydır çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp - Son Dakika

SON DAKİKA: Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp - Son Dakika
