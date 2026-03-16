Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen kişi ağır yaralandı

16.03.2026 16:02
Erzurum'da 5 katlı binanın çatısından düşen buz sarkıtları ve kar kütlesinin altında kalan 35 yaşındaki Poyraz Özoltulular ağır yaralandı; otomobil tamir ettiği sırada meydana gelen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİ TAMİR EDİYORDU

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü.

İLK MÜDAHALE ÇEVREDEKİLERDEN

Bir kişinin son anda kurtulduğu olayda yaralanan Poyraz Özoltulular'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise inceleme yapıp, görüntü aldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer alıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı

16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
15:34
Seçimi kazanınca kendinden geçti
Seçimi kazanınca kendinden geçti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:52
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
