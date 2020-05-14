Çavuşoğlu: "80 ülkeye yardımda bulunduk" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çavuşoğlu: '80 ülkeye yardımda bulunduk' - Son Dakika Ekonomi

Çavuşoğlu: "80 ülkeye yardımda bulunduk"

23 dakika önce

Çavuşoğlu: "80 ülkeye yardımda bulunduk" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu DEİK Talks programında konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Salgın döneminde ülkemizden 133 ülke tıbbi malzeme talebinde bulundu.

Çavuşoğlu: "80 ülkeye yardımda bulunduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu DEİK Talks programında konuştu

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Salgın döneminde ülkemizden 133 ülke tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bugün BM'de 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3'te ikisinden fazlası Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu rakam ülkemize olan güvenin göstergesidir. Bunlardan 80'ine yardımcı olduk. Bu zor dönemde sergilediğimiz fedakarlık ve dayanışma güçlü ve güvenilir Türkiye algısını güçlendirdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun video konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde 133 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu belirterek 80 ülkeye yardımda bulunulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, salgın döneminde ülkemizden 133 ülke tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bugün BM'de 193 ülke var. Dünyadaki ülkelerin 3'te ikisinden fazla Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bu rakam ülkemize olan güvenin göstergesidir. Bunlardan 80'ine yardımcı olduk. Bu zor dönemde sergilediğimiz fedakarlık ve dayanışma güçlü ve güvenilir Türkiye algısını güçlendirdi. Ülkemiz aleyhine ön yargılar vardı ancak ilk defa pozitif bir atmosfer oluşturuldu. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza olumsuz algının azaldığını görüyoruz" dedi.

Açıklamalarında serbest ticaretin önemine değinen Çavuşoğlu, "Ekonomimizin dış ticaret ağırlıklı olması sebebiyle serbest ticaretin kesintisiz sürdürülmesi çok önemli. Ticaretin serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını öngören kural temelli çok taraflı ticaret sistemine Türkiye olarak desteğimiz sürdürüyoruz. Uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerinin gereksiz yere engellenmemesi ve kargo trafiğinin sürdürülmesi çaba sarf ediyoruz. BM, G20, İslam İşbirliği Teşkilatı, MIKTA, Türk Konseyi ve Uluslararası Koordinasyon Grubu gibi çok taraflı platformlarda bu yönde kararlar alınmasına öncülük ettik" diye konuştu.

"70 ülkeye turizm mektubu gönderildi"

Türkiye'nin turizm faaliyetlerine öne çıkması Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin mevcut koşullarda turizmden en fazla payı alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız ile beraber yoğun çaba sarf ediyoruz. Turizm Bakanımız 70'e yakın ülkeye mektup gönderdi. Bu mektubu birlikte hazırladık. Bir yandan da muhataplarımızla görüşüyoruz. Turizm Bakanımız bugün Alman muhatabıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ben daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün de Finlandiya Dışişleri Bakanı ile bu konuyu ele aldık. Bizimle işbirliğine sıcak bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile en kısa süre içinde görüntülü bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize en çok turist gönderen ülkelerin Turizm ve Dışişleri Bakanları ile görüşeceğiz. Kısa süre önce tüm büyükelçi ve başkonsoloslarımızla grup grup video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdik. Yurt dışında Türk yatırımlarının desteklenmesi noktasında çalışmalarını yoğunlaştırmalarını istedik" ifadelerini kullandı.

"Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat için çabalarımızı sürdüreceğiz"

Salgın sonrası oluşabilecek durumlara yönelik değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "Korona virüs sonrasında ihracatta, yatırımda, projelerde ve diğer konularda nasıl fırsatlar çıkabilir konusunda da çalışmalar yapmalarını istedik. Bu raporlar geldiği zaman sizlerle paylaşacağız. Bu bunalımdan çıkış için Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellemesini sağlamak daha gerekli hale geldi. Krizden çıkışla vizesiz seyahatten turizmin canlandırılmasına, hizmetler sektörünün istihdam oluşturmasına duyulan ihtiyaç artacaktır. Bu anlamda Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Fırsatları değerlendirmeliyiz"

Korona virüs sonrası dönemin eskisiyle aynı olmayacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu yeni dünyaya kendimizi adapte etmemiz lazım. Ekonomik ticari ilişkilerde değişiklikler kaçınılmaz. Farklı yeni bir normalden bahsediyoruz. Son yıllarda iş gücü maliyetlerindeki artışlar, ABD-Çin ticaret savaşları gibi faktörler küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyordu. Krize tüm dünya bu şartlarda girdi. Tedarik zincirlerinde bölgesel yerel süreçlerin önemi artacak. Bu özellikle üretim süreçlerinin iç içe geçtiği ve küresel entegrasyonun yoğun olduğu otomotiv, kimya, uçak sanayi vb. sektörlerde hissedilecek. Salgın süreci üretimin belirli yerlerde yoğunlaşmasının ciddi riskler barındırdığını gösterdi. Herkes bir çeşitliliğe gidiyor. Devletlerin ve çok uluslu şirketlerin alternatif lokasyon arayışlarını artırmaları bekleniyor. Türkiye'nin yakın coğrafyalardaki yeni tedarik incirlerine daha fazla entegre olması öncelikli olarak benimsenmelidir. Güçlü olduğumuz sektörlerde Türkiye'ye daha fazla yatırım yapması ihtimali yüksek. Fırsatları değerlendirmeliyiz. Çin'e yönelik yaklaşımların üretim sektöründe, İtalya, İspanya ve Fransa'nın ağır darbenin turizm sektöründe açtığı yeni alanları değerlendirmeliyiz. Bunlar elimizde olmayan gelişmeler dolayısıyla bunları olumlu anlamda değerlendirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: 80 ülkeye yardımda bulunduk

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 06:18 Kaynak: İHA


Son Dakika

Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
14 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 14 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "80 ülkeye yardımda bulunduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]