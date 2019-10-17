Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Bizim amacımız 32 kilometre derinlikte 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin...
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Bizim amacımız 32 kilometre derinlikte 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin...

Çavuşoğlu: "Bizim amacımız 32 kilometre derinlikte 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. (2)

Çavuşoğlu: "Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var."

Çavuşoğlu: "20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli."

Çavuşoğlu: Bizim amacımız 32 kilometre derinlikte 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin...

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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