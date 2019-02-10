Çavuşoğlu: CHP'nin İçinde PKK'yı Destekleyenler Var (3)
39 dakika önce
DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı 'Yüzleşme' dizisi setini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:00 Kaynak: DHA
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