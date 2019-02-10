Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: CHP'nin İçinde PKK'yı Destekleyenler Var (3)

Çavuşoğlu: CHP'nin İçinde PKK'yı Destekleyenler Var (3)

39 dakika önce

DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı 'Yüzleşme' dizisi setini ziyaret etti.

Çavuşoğlu: CHP'nin İçinde PKK'yı Destekleyenler Var (3), System.String[]
DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı 'Yüzleşme' dizisi setini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ardından Türkiye- Rusya dostluğuna hizmet eden Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:00 Kaynak: DHA

Şubat, Mevlüt Çavuşoğlu, Hande Doğandemir, Alanya, Güncel
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