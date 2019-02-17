Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kurdukları İttifakın İçinde PKK Var (3)

Çavuşoğlu: Kurdukları İttifakın İçinde PKK Var (3)

59 dakika önce

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLER YA TEMİZLENECEK YA DA TEMİZLEYECEĞİZ'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her partinin istediği partiyle ittifak kurabileceğine değindi.

Çavuşoğlu: Kurdukları İttifakın İçinde PKK Var (3), System.String[]
'FIRAT'IN DOĞUSUNDA TERÖRİSTLER YA TEMİZLENECEK YA DA TEMİZLEYECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde, partisinin 'Mahalle Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her partinin istediği partiyle ittifak kurabileceğine değindi. Çavuşoğlu, "Bizim karşı olduğumuz ve kabullenemediğimiz tek şey, terör örgütü PKK'nın ittifakın içinde olmasıdır. Terör örgütlerinin ittifakın içinde olmasıdır, biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu CHP'li ve İYİ Partili kardeşlerimiz de çok net bir şekilde görüyor ve tepkilerini koyuyor" dedi.

Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizleneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şimdi tüm sorunları çözüyoruz. Yeri geldiği zaman dik duruşumuzu gösteriyor, ama sorunu çözmek için de aklıselim davranarak konulara hakim oluyoruz. Bu özgüvenden kaynaklanıyor. Artık millet ve Türkiye Cumhuriyeti olarak özgüvenimizi yeniden kazandık. Kimsenin karşısında ezik değiliz, kimseye de muhtaç değiliz. Geçmişte Irak'a girerdik, 'çekilin' derlerdi, çekilirdik. Ama şimdi 'girmeyin' dedikleri Afrin'e giriyoruz, 'giremezsiniz' dedikleri Fırat Kalkanı bölgesine giriyoruz. PKK, YPG, DAEŞ, ne kadar terörist varsa hepsini temizliyoruz. Fırat'ın doğusunda 'Yapma, etme' diye kimin ne dediği bizi ilgilendirmez. Buradan bu teröristler ya temizlenecek ya da temizleyeceğiz. Başka çaresi yok. Eskiden sahada kazanıp masada kaybediyorduk. Artık masada da kaybetme devri bitti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olmasa Kudüs'ü kimse savunmaz. Batılı ülkeler, ABD ve İsrail 'Şunu diyecek' diye tir tir titreyen bazı ülkelerin Kudüs'ü savunması mümkün değil. Onların böyle bir derdi de yoktur."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde Salur Mahallesi'nde mahalle toplantısına katıldı. Burada da vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, bölgedeki yatırımları anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:15 Kaynak: DHA

Elmalı, Mevlüt Çavuşoğlu, PKK, Fırat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor

Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Kurdukları İttifakın İçinde PKK Var (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]