- Çavuşoğlu, Moldova'da Türkiye tarafından yaptırılmakta olan stadyumu inceledi - Son Dakika

- Çavuşoğlu, Moldova'da Türkiye tarafından yaptırılmakta olan stadyumu inceledi

KOMRAT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Moldova'da inşa ettirilmekte olan stadyumu inceledi.

Türkiye-Moldova Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısına katılmak ve Komrat Başkonsolosluğunun açılışını yapmak üzere Moldova'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa ettirilmekte olan stadyumu inceledi ve TİKA'nın Gagauz Özerk Yeri'nde 2 yıl önce inşa ettiği Nasrettin Hoca Kreşi'ni ziyaret etti.