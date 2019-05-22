Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu'na Japonya İmparatorundan Devlet Nişanı

Çavuşoğlu'na Japonya İmparatorundan Devlet Nişanı

11 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.

Çavuşoğlu'na Japonya İmparatorundan Devlet Nişanı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu"na layık görüldü.

Kaynaklar, Japonya'nın en yüksek devlet nişanı olan "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu"nun gelecek günlerde Bakan Çavuşoğlu'na törenle tevcih edileceğini bildirdi.

Japon kültürüne yakın ilgi duyuyor, Japonca konuşuyor

Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığı dönemde ve bakanlık görevinde Japonya siyasi çevreleriyle yakın ilişkiler kuran Bakan Çavuşoğlu, Japon kültürüne duyduğu yakın ilginin yanı sıra Japonca da konuşuyor.

"Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" daha önce 1958'de merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevini tamamlamasını takiben 2009 yılında Kemal Derviş'e de verilmişti.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney (2018), eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine K. Albright (2018) ve eski ABD Senatörü John McCain (2018), eski Portekiz Başbakanı António Guterres (2002), Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad (1991), Singapur'un kurucu Başbakanı Lee Kuan Yew (1967) de bu nişanın verildiği isimler arasında yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:21 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Güncel
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