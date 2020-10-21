ÇAYKUR, 2020 yılı yaş çay sezonunu kapattı - Son Dakika

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), 2020 yılı yaş çay kampanyasını tamamladı. Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, pandemide üreticinin çayını kendisinin toplaması ile çayın kalitesinin arttığını belirterek, "752 bin ton yaş çay alımı yaptık" dedi.

Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay hasadında ÇAYKUR 2020 yılı alımlarını tamamladı. Pandemi dolayısıyla bu yıl 44 maddelik eylem planı ile alımlara başlayan ÇAYKUR, 19 Mayıs'ta açtığı yaş çay sezonunu 5 ay sonra, 19 Ekim'de kapattı. ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, düzenlediği basın toplantısında kampanyayı değerlendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kampanyaya başladıklarını belirten Alim, "Üreticinin çayı kendisinin toplaması ile çayın kalitesi geçmiş yıllara göre arttı. Çay tarımı yeniden ailece yapılmaya başlandı. Yabancı işçi de alınmayınca ailelerin ekonomik kazancı arttı. Bu süreçte üreticinin mağdur olmaması için iklim ve diğer şartlara bakarak 752 bin ton yaş çay alımı yaptık. 2017 yılında 525 bin, 2018 yılında 732 bin, 2019 yılında ise 750 bin ton ve bu yılda 752 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Organik yaş çay alımını 35 bin ton olarak gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta sonu üç günlük sürede 205 bin ton yaş çay karşılığı üreticimize 695 milyon lira ödeme yapılacak. 2020 yılı mayıs-eylül ayı döneminde ise üreticimize 2 milyar 430 milyon lira yaş çay bedeli ödemesi yapıldı.11 bin 422 çalışan ile kampanyamızı sonlandırdık" diye konuştu.

KURU ÇAYDA HEDEF 120 BİN TON

2020 yılında 140 bin ton kuru çay üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Alim, "Bu yıl kuru çay satış hedefimiz 120 bin ton civarında. Bugün itibarı ile 111 bin ton. Yıl sonuna kadar 125-130 bin ton arasında bir satış gerçekleştirmiş oluruz. Soğuk çay satışında ise hedefimiz 100 milyon ton" dedi.