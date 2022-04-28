Çeçen Muhaliflere Eylem Hazırlığında Oldukları İddiasıyla Hakkında Dava Açılan 8 Sanıktan 6'sı Tahliye Edildi - Son Dakika

GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklanan 8 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. 8 sanıktan 6'sı, ilk duruşmada tahliye edildi.

Türkiye'deki Çeçen muhaliflere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla tutuklanan 8 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev, Abdula Abdulaev, Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov katıldı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"SUÇLAMALAR UTANÇ VERİCİ"

Sanık Abdula Abdulaev, 2011 yılında Türkiye'ye geldiğini ve burada yaşamaya başladığını anlattığı savunmasında, "Evimize polisler geldi ve suçlamalarda bulundular. Suçlamalarla ilişkim yoktur. Burada bulunan sanıkların hiçbirini tanımam, görmedim de. Suçlamalar utanç verici, olayları anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"İNSAN ÖLDÜRME VİDEOLARINI ARKADAŞIM GÖNDERMİŞTİ"

Türkiye'ye tatil için geldiğini anlatan Adlanbek Abdulmuslımov ise "Kaldığım otelin spor salonu vardı. Spora ilgim olduğu için sürekli oraya gidiyordum. Azerbaycanlı bir arkadaşım evine yemeğe çağırdı. Yemekte spor salonunda tanıştığım Ihor Yefrım de vardı. Ihor'la spor salonunda tanışmıştık. Sonrasında beraber yaşamaya başladık bir süre. Telefonumda ele geçirilen insan öldürme videolarını arkadaşım göndermişti. Videoların benimle alakası yoktur. Yemeğe gitmesem burada olmazdım. Yemeğe gitmem beni suçlu yaptı" diye konuştu.

"ÖRGÜT VE DEVLETE ÇALIŞMIYORUM"

Sanık Amır Yusupov ise savunmasında, "İlk başta beni gözaltına aldıklarında, silah ve terör suçları olarak söylediler. Savcıya geldiğimizde dosyada casusluk suçu vardı, Beni alırken 'örgüt' yazıyordu, hangi suçtan yargılanıyorum anlamadım. Olayla ilgim yok, ne anlatacağımı bilmiyorum. Hiçbir şekilde örgüt ve devlete çalışmıyorum, çalışmadım. Hangi ülkeye gitsem resmi olarak kaldım, Türkiye'de de resmi olarak kaldım. 6 aydır tutukluyum, suçlamalarla ilişkim yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

6 SANIĞIN TAHLİYESİ TALEP EDİLDİ

Tutuklu diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak tahliye olmaları gerektiğini ifade etti. Duruşmada görüşünü sunan savcı, sanıklar Bislan Rasaev ile Abdula Abdulaev'in tutukluluk hallerinin devamına ve diğer sanıkların ise tahliyelerine karar verilmesini istedi.

6 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, tutuklu sanıklar Bislan Rasaev ve Abdula Abdulaev'in tutukluluk halinin devamına karar verirken diğer tutuklu sanıklar Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev ve Shokhrukh Akhmedov'un ise tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçenler'in, peşlerinde olan kişileri deşifre etmek amacıyla Ağustos 2021 yılında 'Security Turkey' isimli bir Telegram grubu kurduğu belirtildi. Bu hesap üzerinden yapılan paylaşımlar, muhalif unsurları takip eden çevrelerin dikkatini çekti. 16 Aralık 2020'den bu yana Türkiye'de bulunan Çeçen kökenli Rusya Federasyonu vatandaşı Bislan Rasaev'in, 'Security Turkey' hesabıyla ilişkili olan İstanbul'daki muhalif Çeçen unsurlara yönelik eylem arayışında olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Bislan Rasaev'e, Türkiye'deki seyahatlerinde silahlı koruma olarak Amir Yusupov'un ve Ravshan Akhmedov'un eşlik ettiği öne sürüldü. Şüpheli Rasaev'in, DEAŞ üyeliği suçlamasıyla 2019'da tahliye edilen ve sonrasında yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen Ebubekir kod adlı şüpheli Abdula Abdulaev vasıtasıyla ilave silah ve mühimmat temin etmeyi planladığı kaydedildi. 'Abdulhakim' adlı Çeçen muhalif liderin hedef durumunda olduğu, Bislan Rasaev'in Çeçenistan yönetiminde bulunan devlet görevlisi ve milletvekili olan Adam Delimkhanov ve güdümündeki Kazbek Dukuzov ile irtibatlı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen lazerli, susturucu tertibatlı ve mesafe ölçer dürbünlü silahların hedef kişileri takip etmeye ve amaca uygun nitelikte ve özellikte silahlar olduğu, bu silahlardan birinin Abdula Abdulaev'in adresinde yapılan aramada tavanda gizli bir bölmede ele geçirildiği kaydedilen iddianamede şöyle denildi:

"Şüphelilerin dijital materyallerinde çok sayıda yabancı uyruklu pasaport bilgilerini içeren görsel bulundu. Genel itibarıyla iş adamı olduklarını ifade eden şüphelilerin bu görseller hakkında, işleriyle bağdaşmayan açıklamalarda bulundu. Söz konusu kişiler, Türkiye'de bulunduklarını ve gerçekte ne iş yaptıklarını izah edemedi. Ticaretle uğraşan iş adamları gibi hareket ederek, Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçen vatandaşları takip ettikleri, bu kişiler hakkında özel hayatlarının gizliliğini de ihlal ederek araştırmalar yapıp bilgi ve belge toplayarak casusluk faaliyeti yürüttükleri anlaşılmıştır."

İddianamede, şüpheliler Bislan Rasaev, Abdula Abdulaev, Adlanbek Abdulmuslımov, Amır Yusupov, Ihor Yefrım, Ravshan Akhmedov, Saıd Magamed Abdulaev, Shokhrukh Akhmedov hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheli Abdula Abdulaev için '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', "resmi belgede sahtecilik' suçlarından da toplam 3 yıldan 8 yıla kadar hapis, Bislan Rasaev ve Ravshan Akhmedov için ayrıca '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.