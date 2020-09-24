Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi - Son Dakika

Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik olan, Avrupa Birliği (AB) destekli, "AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"...

Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesine yönelik olan, Avrupa Birliği (AB) destekli, "AB- Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, "Çek-Samsun İş Forumu ve Firmalar Arası İkili İş Görüşmeler" etkinliği gerçekleştirdi. Program kapsamında, Çekya ve Samsun işbirliği imkanları ele alınarak, iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Değişim fırsatları da beraberinde getirecek

Etkinliğin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, projenin önemine işaret ederek, "Uyguladığımız bu projede, çalışmalarımızın ana eksenini teşkil eden istihdam piyasasının büyük ihtiyaç duyduğu dış ticaret elemanı yetiştirme hususunda yoğun bir eğitim programı gerçekleştirdik. İhracat potansiyeli olan firmalara danışmanlık desteğinin sağladık. Avrupa Birliği başta olmak üzere üyelerimizin dış pazarlarda varlık gösterebilmeleri ve bunu sürdürülebilir kılmaları adına seminerler düzenledik. Gerçekleştirdiğimiz bir dizi faaliyetle istihdam ve ihracat hedeflerine önemli katkı sağladığımıza inanıyoruz. Projenin son faaliyetini de proje ortağımız ve dostluk temelli sıkı diyalog kurduğumuz Çek Ticaret Odası'nın ve Çek iş insanlarının katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Konuşmalarımızın hemen ardından gerçekleştirilecek olan ikili iş görüşmeleriyle önemli kazanımlar elde edileceğine, en azından iletişim bağlamında ileriye dönük sağlam adımlar atılacağına inanıyorum. Daha yoğun bir katılımla düzenlemeyi arzu ettiğimiz, ancak tüm dünyanın mücadele halinde olduğu pandemi dolayısıyla bugün etkinliğimiz maalesef birtakım sınırlandırmalarla gerçekleştirmek durumundayız. Pandemi dünyada pek çok şeyi değiştiriyor. Değişim fırsatları da beraberinde getirecektir. Demek ki; yapabileceğimiz çok fazla şey var. Konjonktürü doğru anlayıp, kurguyu doğru planladığımızda o büyük pastadan pay almamak kaçınılmaz olacaktır. Çekya ve Samsun İş Forumu'nun verimli bir şekilde tamamlanmasını ve buradaki diyaloğun ihracat rakamlarımıza yansıması diliyorum" dedi.

"Elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz"

Ardından kürsüye gelen Çek Ticaret Odası Dış İlişkiler Başkanı İlja Mazanek, Samsun Ticaret Sanayi Odası'yla birlikte iş yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kendimizi imtiyazlı hissediyoruz. Bugün güzel kentiniz Samsun'un iş insanlarıyla bir araya gelmek mutluluğumuzu daha da arttırdı. Şu anda düzenlenen iş aktivitesi, bu dönemde düzenlenen tek etkinlik. Bu projeyi her iki tarafın da büyük çabalarıyla başarıyla gerçekleştirdik. Bizler her iki taraf olarak kararlılıkla iş birliğini alanlarını tespit etmenin çabasındayız. Potansiyel işbirliğini geliştirmek, uygulamaya dökmek ve bunu gerçekleştirmek noktasında karşılıklı irade söz konusu. Proje kapsamında bilhassa Samsun'daki iş ortaklarımızla uzun soluklu ilişkiler yürütülecek. Bazı aktiviteler de gerçekleştirdik. Çek Cumhuriyeti malumunuz endüstriye dönük bir ülke. Bizler 10 milyon nüfusu olan küçük bir ülkeyiz. Sanayi endeksine göre dünyada altıncı sırada. Her türlü endüstriyel ürünü geliştirebiliyoruz. Her iki ülke arasında verimli ve potansiyel işbirliği alanları var. Dünyada şu anda büyük bir zorlukla karşı karşıyayız salgın nedeniyle. Her iki ülkenin şirketleri çözüm arıyorlar. Her halükarda bizler elimiz, kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Doğrudan iş ilişkileri kurma zamanındayız. İşte onun için de buradayız" diye konuştu.

"Burada gerçek dostlar bulduk"

Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Jan Ondrejko da yaptığı konuşmada, proje için her iki odaya teşekkür ederek, "Çek Cumhuriyeti, yabancı iş faaliyetlerini destekleyen bir ülke. Bu tür faaliyetlere de aktif olarak katılan bir ülke. Türkiye ile iş ilişkilerimiz uzun ve köklü bir geçmişe sahip. Korona döneminde bile sağlık ve güvenlik önlemlerine rağmen Çek Cumhuriyeti'nin iş insanları iş fırsatları için buraya geldiler. İş ilişkilerinde en önemli şey, iyi insani ilişkilerdir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçek dostlar bulduk. İlişkilerin gelişmesinde büyük çaba harcayan başta Oda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Zeki Murzioğlu nezdinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman burada büyük ilgi görüyoruz. Türk iş insanlarına şunu söylemek istiyorum; Çek Cumhuriyeti ile iş yapmak istiyorsanız, neye ihtiyacınız olursan olsun doğrudan bize konsolosluğa gelebilirsiniz. ya da Çek Ticaret Odası ile irtibat kurabilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Daha sonra ise, Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı, "Proje Faaliyetleri ve Çekya ile Samsun Arası İşbirliği İmkanları", Çek Ticaret Odası Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Jiri Hansl da, "Çek Firmaları Tanıtımı" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından da, Çek Cumhuriyeti'nden gelen iş insanları ile Samsunlu iş insanları arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı. Ardından da, Samsun TSO ve Çek Ticaret Odası arasında işbirliği toplantısı düzenlendi. - SAMSUN

Avrupa Birliği, Türkiye, Ticaret, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çek ve Samsunlu iş adamları iş birliği için bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

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