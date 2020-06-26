Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızı 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli ve İstanbul'da kendilerine çekçekçi süsü vererek girdikleri evlerden 14 adet kombi çaldıkları belirlenerek gözaltına alınan 3 şahı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Körfez ilçelerinde farklı adreslerde meydana gelen kombi hırsızlığı şikayetleri sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlıkların gerçekleştiği adresler ve çevresinde inceleme yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin kameralarından hırsızlık şüphelilerinin kullandığı aracı tespit etti. Tespitin ardından şahısların İstanbul'dan geldiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi O.D., A.D. ve H.D. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Kocaeli ve İstanbul'daki farklı adreslerden 14 kombi çaldığı belirlenen ve çok sayıda suç kaydı olan 3 şüpheli, sevk edildikleri Gebze Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ