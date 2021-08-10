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Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni - Son Dakika

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni

10.08.2021 14:49
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sarıgazi istasyonunda tünel açma makinesinin (Tunel Boring Machine-TBM) geçişi dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hattı iki aşamada hizmete sokacaklarını belirtti.

İmamoğlu, "Üç istasyondan oluşan birinci aşama, Çekmeköy- Şehir Hastanesi kısmı olarak devreye girecek. Biz, bunu 2023'ün ilk yarısında açmayı planlıyoruz. Sancaktepe-Sultanbeyli hattını ise 2024'te tamamlayıp, inşallah tüm hattı İstanbulluların hizmetine sunmuş olacağız. İlk kısımda yaklaşık yüzde 45, ikinci etap için ise şu anda yüzde 15 ilerlemeye ulaştık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, İBB Meclis komisyonunda mevcut hattı da kapsayan borçlanma taleplerinin bulunduğunu bildirerek, onayın çıkmasını beklediklerini söyledi.

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de metro hattındaki çalışmalara ilişkin verdi.

Törene, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, yüklenici firma yöneticileri ve davetliler katıldı.

Saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu kapasiteli

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan hat Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. 10,9 kilometrelik 8 istasyondan oluşan hatla yolculuk süresi 16 dakika olacak. Tek yönde saatte 64 bin 800 yolcu taşınacak.

"2 metre gidip yeni bir borçlanma daha istiyor"

Törene katılmayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, programa davet edildiğini ancak tünel açma makinesi geçişi olması sebebiyle katılmadığını söyledi.

Döğücü, "Başlatma, düğmeye basma, tünelden geçiş töreni... İlk törene katıldık. Öğrendik ki TBM'yi yer altına indirme töreniymiş. Şimdi de TBM makinesi Sarıgazi'ye ulaştığı için tören düzenlenmiş. Demek ki her durakta bir tören düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan metro hattının kapatılmasını da eleştiren Döğücü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun mecliste bekleyen borçlanma yetkisi ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"41 milyar daha borçlanma yetkisi istiyor. Belediye borçlanma kapasitesini doldurmuş. 16 milyar kadar borç alacak boşluğu var. Aynı hatlar için daha önce de Eurobond'la dış borç alındı. Onlar nereye gitti. Açılmış hattı kapatıyorsun. Borçlanma alıyor, 2 metre gidip yeni bir borçlanma daha istiyor. Daha önce görmediğimiz çok yenilikçi bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Samandıra Meydanı'nı da kazı çalışmasıyla 2 yıl trafiğe kapattılar. İnşallah tüm metrolar tamamlanır ve Sancaktepeliler ve İstanbullular istifade eder. Biz de teşekkür ederiz."

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesinin geçişi töreni - Son Dakika


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