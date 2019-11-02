Celalettin Ekinci İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne asaleten atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Celalettin Ekinci asaleten atandı.



29 Haziran 2018 tarihinden bu yana Kayseri İl Milli Eğitim müdür vekili olarak görevini yürüten Celalettin Ekinci, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle asaleten atandı. Celalettin Ekinci kimdir:



1965 Yılında Konya'nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. İlkokulu Afyon'da, ortaokul ve liseyi Konya Doğanhisar'da bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında İzmit Yetiştirme Yurdunda göreve başladı. Sırasıyla Ankara 50.yıl yetiştirme yurdunda, Sungurlu Fatih Ortaokulunda, Mamak Abidinpaşa lisesinde, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesinde ve Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim okulunda görev yaptı. 07/06/2010 tarihinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne önce geçici şube müdürü ardından da asil Şube Müdürü olarak atandı. 2012'de Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini sürdürdü. Memur - Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Niğde, Gaziantep ve son olarak da 2015'ten beri Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Celallettin Ekinci, Kayseri Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. - KAYSERİ