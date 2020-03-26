Cem Belevi, Demirören Medya'nın çağrısını milyonlara ulaştıracak - Son Dakika

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Cem Belevi, Demirören Medya'nın çağrısını milyonlara ulaştıracak
6 saat önce
Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi olacak.
Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi
olacak. Türkiye
'nin Koronavirüs
(Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı '#EvdeKal#MuzikleKal' projesi kapsamında Cem Belevi hayranlarıyla buluşacak. Genç
müzisyen, 26 Mart Perşembe günü 21.05'te Instagram
hesabından(@cembelevi) canlı yayınla mini bir konser verecek. Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Cem Belevi, en sevilen şarkılarını kendi evinde hayranları için seslendirecek ve 'evde kal' çağrısı yapacak.
Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.
- Belevi
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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