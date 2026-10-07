Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım - Son Dakika
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Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım

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Cemil Tugay\'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın\'dan Atatürk\'lü paylaşım
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AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, “AK Parti kimsesizlerin kimsesidir” sözlerinin ardından milli voleybolcu İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Aydın, Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak, “Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir” ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın rozet töreninin ardından yaptığı açıklamalara, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından İlkin Aydın'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

CEMİL TUGAY'DAN "KİMSESİZLERİN KİMSESİ" VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda AK Parti saflarına katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alan Cemil Tugay, tören sonrası siyasi tercihine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Siyasetin temel amacının hizmet olduğunu vurgulayan Tugay, yeni partisine yönelik şu değerlendirmeyi yapmıştı:

"En iyi siyaset hizmettir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır. AK Parti'ye inanarak ve güvenerek katıldım."

İLKİN AYDIN'DAN ATATÜRK SÖZÜYLE YANIT

Tugay'ın AK Parti'yi "kimsesizlerin kimsesi" olarak niteleyip bu durumu Cumhuriyet'e sahip çıkmakla ilişkilendirmesinin ardından, milli voleybolcu İlkin Aydın'dan isim vermeden bir gönderme geldi. Kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden Atatürk'ün bir görselini paylaşan Aydın, Tugay'ın ifadelerine şu sözlerle karşılık verdi:

"Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir."

Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Orhan Bolat Orhan Bolat:
    Valla cimbomda oynuyorsun ama bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum seni. Tam bir cumhuriyet kadını bravo 15 16 Yanıtla
  • bu_kalp_sensiz@hotmail.com [email protected]:
    cumhuriyet kadını olmak ismet İnönü gibi karısını Venizelosun koluna takmaktır işte cumhuriyet erkeği ve kadını 12 8 Yanıtla
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    SEN CUMHURIYET ERKEGI DEGILSEN NESIN , SEN KIMIN KOLUNA TAKIYORSUN 1 1
    Mert Kartal Mert Kartal:
    Vahdettin gibi Yunanla kaçanı da biliyoruz. 1 1
  • Asım Furuncu Asım Furuncu:
    atatürk elden gitti aman 6 4 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    bu sözü neden şimdi bu voleybolcü kardeşimiz Atatürk e getirdi . bence top oynasın . siyaset istiyorsa bıraksın topu , gelsin meydana anlatsın derdini 4 6 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan Selçuk Tokcan:
    İzmir olarak devletin yaptıkları hariç ne koyabildiniz işiniz gücünüz Atatürk 4 3 Yanıtla
    Ali Demir Ali Demir:
    Devlet değil,hükümet. O ovduklerinizi de hükümet değil özel sektoe yaptı. Başkasının yaptığıyla ovunmeyin. Delikanlı olun 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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