Cemil Turan, BVS Cup Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Cemil Turan, Zafer Tüzün, Ogün Temizkanoğlu, Beşiktaşlı Recep Çetin, Kubilay Erel ve Ali Cansun, sanat dünyasının önemli isimleri Ferhat Göçer, Alişan, Deha Bilimler, Okan Kurt önceki akşam, yeme içme ve eğlence sektörünün önde gelen markası BVS İcra Kurulu Başkanlarından Bayram Yıldız tarafından düzenlenen BVS Cup turnuvasında bir araya geldiler. Cemil Turan ve Zafer Tüzün'ün başlama vuruşu yaptığı turnuvada dostluk ve fair play ön plandaydı.



RECEP VE OGÜN ŞOV YAPTI



"Spor Birleştirir, spor kardeşliktir" mottosu ile hayata geçirilen Bvs Cup Halı Saha Futbol Turnuvası geçtiğimiz akşam yapılan ilk başlama vuruşu ile start aldı. Sanat dünyasından Ferhat Göçer, Alişan, Deha Bilimlier, Okan Kurt gibi isimlerin yanı sıra furbolun efsane isimleri Cemil Turan, Ogün Temizkanoğlu ve Recep Çetin'in de ter döktüğü ilk müsabakalarda goller yağmur gibi gelirken, Bvs Gruba ait Günay Restaurant, Nossta Costa, Peysage Restaurant, Mall Off İstanbul Sait Efendi, My Cabaret, Sahne İstanbul mekanlarının formalarını giyen ünlü isimler kardeşlik ve hoşgörü için depar attılar.



HAKEMLERE İŞ DÜŞMEDİ



Heyecanın bir an olsun düşmediği maçlarda gecenin asıl kazananı ise fair-play oldu. Tek bir kartın bile çıkmadığı müsabakalarda neredeyse faül düdüğü bile çalınmadı.



ELENEN TAKIMLAR FİDAN DİKECEK



Organizasyon Komitesi Başkanı Bayram Yıldız amaçlarının dostluk ve hoşgörü olduğunu ileri sürerek şönları söyledi "Her pazartesi birbirinden ünlü simaların katılacağı turnuvada sürpriz isimlerde BVS Cup formalarını terletecek ve elenen takımlar BVS Cup hatıra ormanına fidan dikerek etkinliğe veda edecek. Bu açıdanda çok özel bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyan futbol turnuvası kapanışını ise sürpriz bir organizasyonla yapacak." dedi