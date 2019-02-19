Çeşme Açıklarında 47 Kaçak Göçmen Yakalandı
2 saat önce
İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Çeşme
'nin Azmak Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçağın yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 14'ü Suriye
, 12'si Kongo
, 9'u Filistin
, 5'i Yemen
, 4'ü İran
, 2'si Güney Afrika
ve 1'i Angola
uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 8'i kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: DHA
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