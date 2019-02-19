Son Dakika Haberleri: Çeşme Açıklarında 47 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çeşme Açıklarında 47 Kaçak Göçmen Yakalandı

2 saat önce

İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Açıklarında 47 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Azmak Koyu açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.30 sıralarında, Çeşme'nin Azmak Koyu açıklarında lastik botla ilerleyen bir grup kaçağın yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, botu tespit edip durdurdu. Yapılan kontrolde 14'ü Suriye, 12'si Kongo, 9'u Filistin, 5'i Yemen, 4'ü İran, 2'si Güney Afrika ve 1'i Angola uyruklu olmak üzere toplam 47 kaçak göçmen yakalandı. 28'si erkek, 8'i kadın ve 11'i çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:18 Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel
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