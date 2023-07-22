Çeşme'de yaktığı ormandan kaçmaya çalışan kundakçı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de yaktığı ormandan kaçmaya çalışan kundakçı şüphelisi yakalandı

22.07.2023 13:54

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan yangında çamlık alanda kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE YAKALANDI

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.

Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an

ALEVLER ARASINDA DOLAŞMIŞ

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.'ye ait olduğu ifade edilen görüntüler deortaya çıktı. Görüntülerde K.Ç.'nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.

Çeşme yangının kundakçısı yakalandı! Olay an
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Gerginyo : Atın alevlerin içine yangın çıkarırken yandı Cevap Yaz 83 0 Yayından Kaldır
500

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de yaktığı ormandan kaçmaya çalışan kundakçı şüphelisi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:50 DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun, sert sözlerle görevinden istifa etti
14:46 DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun zehir zemberek bir paylaşımla istifa etti
14:42 Barbie, aynı hafta vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı
14:38 Barbie filmi, ayna anda vizyona giren Oppenhiemer'ı gişe hasılatında ikiye katladı
14:13 CHP Belediye Başkanları Toplantısı Başladı
14:10 Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil bütün başkanları topladı! Vereceği mesaj hayli sert
14:05 Arda Güler, dünya futbolunun takip ettiği Golden Boy listesinde 62 basamak birden yükseldi
14:03 Arda Güler'den dev sıçrama! Dünya futbolunun takip ettiği listede 62 basamak birden yükseldi
14:02 Minicik bir pire, koca adamın hayatını kararttı! Artık elleri ve ayakları tutmuyor
13:58 Pirenin tek bir ısırığı koca adamı yatağa düşürdü! Ellerini ve ayaklarını artık kullanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 15:18:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme'de yaktığı ormandan kaçmaya çalışan kundakçı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement