Çeşme'de Uğur Mumcu için duygusal anma - Son Dakika

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu, ölümünün 27'nci yıl dönümünde Çeşme'de anıldı. Duygusal anların yaşandığı programda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran gözyaşlarını tutamadı.



Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline konulan bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu için Çeşme'de bir yürüyüş ve Uğur Mumcu Parkı'ndaki heykeli önünde anma töreni düzenlendi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD İlçe Başkanı Mehmet Bilgiç, Çeşme Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Uysal, Çeşme Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Arda Gönül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi temsilcileri, Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı, Çeşme Belediye Tiyatrosu ekibi, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törene CHP İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı



Çeşme çevre yolundaki Uğur Mumcu Parkı'na kadar süren yürüyüşte, çeşitli sloganlar atılırken, çarşı esnafı ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Uğur Mumcu Parkı'ndaki anma törenine, CHP İlçe Kongrelerinin tamamlanmasının ardından ilçe gezilerini sürdüren CHP İl Başkanı Deniz Yücel ile Konak, Urla, Buca, Gaziemir CHP İlçe Başkanları da katıldı.



"Sahibinin sesi olanları ibret ve utançla izliyoruz"



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma töreninde ilk konuşmayı CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar yaptı. Kavasoğullar konuşmasında, "Uğur Mumcu, yaptığı araştırmalar, yazdığı yazılarla, Cumhuriyet'imizin ve Kemalist devrimlerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri tek tek ortaya koymasının ötesinde, güçlü kişiliği, dik duruşu ile de hepimizin saygıyla andığı, gurur duyduğu isim. O, tüm baskılara, aldığı ölüm tehditlerine rağmen, korkmadan, kalemini satmadan, canı pahasına, Mustafa Kemal aydınlanmasının savunucusu olmuş bir aydın. Bugün sahibinin sesi olanları, yaranmak için kırk takla atanları, omurgasız yandaş basını hepimiz ibret ve utançla izliyoruz. Uğur Mumcu, bu satılık kalemlerin düştükleri trajik durumu yıllar öncesinden tarif etmiş, 'Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar, korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar' demişti" diye ifade etti.



"Büyük bir özveriyle ve korkusuzca mücadele etti"



CHP İl Başkanı Deniz Yücel de bir konuşma yaparak, "Bugün, adalet ve demokrasi mücadelesinin bir neferi olan, özgür, tarafsız, bağımsız, araştırmacı gazeteciliğin sembolü olan Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılışının, bizden koparılışının 27. yıl dönümünde, onu anmak için bir aradayız. O, her zaman Atatürk ilke ve devrimlerini savundu. O, her zaman Cumhuriyeti savundu. O, her zaman tam bağımsız Türkiye'yi savundu. Onun için mücadele verdi. Kalemiyle, düşünceleriyle, öğretisiyle, tam bağımsız bir Türkiye, özgür, demokratik, laik, Cumhuriyet değerlerine bağlı bir Türkiye için, büyük bir özveriyle ve korkusuzca mücadele etti. Onun bu mücadelesi birilerini rahatsız etti. Birilerinin tekerine çomak soktu. O dönem ki karanlık odaklar, gerici odaklar, Uğur Mumcu ve onun gibilerinin mücadelesinden rahatsız olan odaklar, onu bizden ayırdılar, bizden kopardılar. Ancak biz onun düşüncelerini, onun duruşunu, onun korkusuz mücadelesini, yolumuza rehber edindik. Yolumuza ışık tuttu. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Muammer Aksoy ve Kubilay, onun gibi devrimciler ve demokratlar, onun gibi 'Sakıncalı Piyade'ler, her zaman bizim mücadelemize güç tuttu, güç verdi, ışık tuttu" diye konuştu.



"15 Temmuz hain darbe girişimini yapan vatan hainlerini, 30-35 sene önce gördüler ve uyardılar"



CHP İzmir İl Başkanı Yücel, konuşmasını şöyle tamamladı:



"O gün nasıl, bombalarla, saldırılarla, devrimci aydın insanlarımızı bizden ayırdılarsa, bugün de aynı zihniyet, aynı karanlık odaklar, özgür, tarafsız, bağımsız gazetecileri, halkın doğru haber almasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsız, Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürkçü düşünceye bağlı, Kemalizme bağlı, laik bir Cumhuriyet olmasından rahatsız olanlar, bugün yine aynı mücadeleyi veren aydınlarımızı, mahkemeler eliyle hapis cezalarına mahkum ediyorlar. Uğur Mumcu ve onun gibi aydınlarımız, bugün Türkiye'nin başına bela olan 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan vatan hainlerini, 30-35 sene önce gördüler ve uyardılar. Onların uyarıları dikkate alınsaydı, biz bugün bu belaları yaşamamış olacaktık. Ancak ne olursa olsun, ülkemizi aydınlığa çıkarmak için, Atatürkçü, Cumhuriyetçi değerlerden kopmamak için ve koparmamak için, onların mücadelesine devam edeceğiz. Onların mücadelesi bize her zaman güç verdi ve vermeye devam edecek."



"Yılmayacağız, yorulmayacağız, yolumuzdan da dönmeyeceğiz"



Anma töreninde son konuşmayı yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Hain bir saldırı sonucu aramızdan ayrılışının 27. yıl dönümünde, Kemalist devrimlerin yılmaz savunucusu, 'Sakıncalı Piyade', cesur kalem, araştırmacı gazeteci, yazar Uğur Mumcu'yu anmak için bir aradayız. Emperyalizme karşı dünya tarihinin en değerli mücadelesini vermiş olan bu toplum, aydınlanma yolculuğunda maalesef, onlarca canını, aydınını kaybetti. Bizlere bu süreçte umut veren, mücadele gücümüzü diri tutan şey ise, Kemalist devrimler ışığında, aydınlık yarınları kurmak kararlılığımızdır. Bizi bu yolda engellemeye çalışanlara, sözde büyük emellerine ulaşmak için her türlü karanlık eyleme imza atanlara, içimize yerleştirdikleri kirli yapılanmalara inat, yılmayacağız, yorulmayacağız, yolumuzdan da dönmeyeceğiz. Bizler, Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Bizler, antiemperyalistiz. Biz, tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye'den yanayız. Gericilerin, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların baş düşmanıyız. Bizler laikiz, Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız ve devrimciyiz. Uğur Mumcu'nun dediği gibi; 'İsterlerse vurup, parçalasınlar bizi. Bizler biliyoruz ki, her parçamızdan bizim gibiler mutlaka çıkacaktır. Bu topraklarda Kubilaylar, Nazımlar bitmez. Denizler tükenmez. Uğurlar ölmez. Bizim görevimiz, Mustafa Kemal aydınlanmasını hakim kılana kadar mücadeleyi bırakmamak. Boşalan safları doldurmak. Uğur Mumcu gibi demokrasi şehitlerimizi anmak, anlamak ve gelecek kuşaklara anlatmaktır" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Çeşme Belediye Tiyatrosu, bir gösteri sundu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve vatandaşlar, sunulan gösteri sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



Anma töreni, Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.



Törenin ardından CHP İl Başkanı Deniz Yücel, beraberindeki ilçe başkanları ile birlikte CHP Çeşme İlçe Örgütünü ziyaret etti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da katıldığı ziyaret, Çeşme hakkında yapılanlar ve yapılması planlananlar hakkında bilgi verilmesinin ardından sona erdi. - İZMİR