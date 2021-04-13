Çeşme ve Dikili'de 94 kaçak göçmen yakalandı, 23 göçmen de kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 94 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenilk Komutanlığı, saat 05.40 sularında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 27 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı adreste saat 06.30 sıralarında da yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 67 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.