Çeşme, yılbaşı için yüzde 100 doldu - Son Dakika

Çeşme, yılbaşı için yüzde 100 doldu

26.01.2021 10:30
Çeşme, yılbaşı için yüzde 100 doldu, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi, yılbaşını geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, turistik ilçede doluluk oranının yüzde 100 arttığını belirterek, olası yılbaşı partilerini engellemek için İzmir'den jandarma ve polis ekipleri geleceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte en kalabalık kış aylarından birini geçiren Çeşme'nin 44 bin olan nüfusu, yılbaşının da etkisiyle 200 bine ulaştı. Gözler eğlencenin merkezi ilçeye çevrilirken, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yeni yıl kutlamalarında koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmesi halinde anında müdahale edileceğini belirtti. Demir, "Yılbaşı ile ilgili yerel yönetimin aldığı kararlar var. Jandarma ve emniyet, kaymakamlık hem otelcilere hem de Çeşme'de yılbaşını geçirecek bütün konuklara yılbaşı için uyarılarda bulundu. Restoranlar kapalı, otellerde eğlence olmayacak. Hem evlerimizde hem sokaklarda hem de kiraladığımız villa ya da müstakil evlerde hiçbir şekilde eğlence yapılmayacak. Yüksek sesli müzik olduğu anda Çeşme'yi yöneten otoriteler duruma müdahil olacaklar ve kesinlikle kutlamalara izin vermeyecekler. Emniyet ve jandarma hassasiyetle kontrolleri sürdürecek. Hazırlıklar yapıldı ve İzmir'den de ilave ekipler Çeşme'ye intikal edecek" dedi.

"Çeşme'nin kış nüfusu 3 katına çıktı"

Çeşme'ye vatandaşların akın ettiğini dile getiren Yakup Demir, "Çeşme'de yazlıkçı misafirlerimiz pandemi nedeniyle konaklamaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle kışı, Çeşme'de yaz gibi yaşamaya devam ediyoruz. Yılbaşı nedeniyle konaklayanlar dışında gelenler için yer sorunu yaşıyoruz. 28 bin yatak kapasitesine sahip ilçe, pandemi nedeniyle şu an yaklaşık 4 bin yatakla hizmet veriyor. Çeşme'nin kış nüfusu 44 bin civarında, ancak yaz aylarında özellikle bayram günlerinde günübirlikçiler dahil 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Fakat bu kış Çeşme'nin nüfusu oldukça arttı; üç katına çıktı. Biz, 200 bin civarında kış nüfusuyla devam ediyoruz. Pandemi olmasaydı sezonu uzatmak için iyi bir nüfus olurdu. Umarım bu alışkanlık önümüzdeki kış da devam eder. Çünkü bütün yazlık evler kışa göre ayarlandı. Yazdan itibaren sadece Çeşme değil Bodrum gibi bütün sahillerimize ciddi bir akın oldu" diye konuştu.

"Çeşme yüzde 100 dolu kiralanacak ev kalmadı"

Çeşme'de pandemi nedeniyle artan talebin yılbaşının da etkisiyle daha da arttığını dile getiren Demir, kiralanacak ev kalmadığını belirterek şöyle konuştu: "Ev kiralama konusunda özellikle Çeşme ve Bodrum'da bir talep oluştu. Yaz aylarında Çeşme'de kiralamak üzere yazlık yoktu. Müstakil yaşama noktaları çok fazla tercih edildi. Burada da Çeşme Ildırı, Ovacık ve Çiftlik köyüne kadar tüm evler kiralanmıştı. Kalan evler de yılbaşında ve hafta sonunda kiralanıyor. Çeşme'ye şu anda yılbaşında ya da hafta sonu gelmek isteyenler ev bulamaz. Çeşme'de ne kadar ev varsa hepsi doldu. Fazla ev olsaydı onlar da dolacaktı. Pandemi nedeniyle yazdan kalma bir talep vardı yılbaşı da bu talebi arttırdı. Çeşme, yüzde yüz dolu."

Yakup Demir, Jandarma, Yılbaşı, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Çeşme, yılbaşı için yüzde 100 doldu - Son Dakika Magazin


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