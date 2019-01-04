"ÇEV Sanat Genç Yetenekler" Projesi 10. Yılını Kutluyor

Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı'nın aralarında bulunduğu Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen Türkiye'nin en yetenekli gençleri 7 Ocak Pazartesi akşamı Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Film müziklerinin seslendirileceği konserde, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan onur konuğu olarak katılacak. Projenin daimi destekçisi Halit Ergenç'in yanı sıra, Bergüzar Korel, Miray Daner, Pınar Deniz, Kubilay Aka üstün yetenekli genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Türkiye'nin en yetenekli genç müzisyenleri muhteşem bir konserde bir araya geliyor. 2009 yılında üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimine destek olarak, dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda imkan yaratmak hedefiyle ÇEV Yönetim Kurulu üyesi ve ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri önderliğinde hayata geçirilen "Genç Yetenekler" projesinin 10. Yılı dolayısıyla düzenlenen konser 7 Ocak Pazartesi günü QNB Finansbank'ın sponsorluğunda Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Genç müzisyenler; Nuri Bilge Ceylan'ın onur konuğu olarak katılacağı konserde, sahneyi Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Pınar Deniz, Miray Daner Kubilay Aka ile paylaşacak. Film müziklerinin seslendirileceği konseri, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetecek. ÇEV Sanat Kurulu'nu oluşturan değerli sanatçılar, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenleri bu özel gecede yalnız bırakmayacak.

QNB Finansbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde "ÇEV Sanat Genç Yetenekler" projesi desteği ile eğitimi devam eden; Kerem Tuncer (Orkestra Şefi), Elvin Ganiyev (Keman), Ilgın Top (Keman), Cemal Aliyev (Viyolonsel), Cansın Kara (Viyolonsel), Tuna Bilgin (Piyano), Bora Demir (Korno), Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel), İdil Bursa (Viyolonsel), Emir İlgen (Piyano), Tarık Kaan Alkan (Piyano), Melis Sağlam (Şan), İdil Olgar (Keman) performans sergileyecek. Projenin tanıtım müziklerini yazıp besteleyen ÇEV Sanat mezunlarından Los Angeles'ta kariyerine devam eden flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir de konserde yer alacak.

7 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleşecek olan konserin biletleri ÇEV Sanat (0212 2757502), Biletix ve Zorlu PSM' den temin edilebilir.

Yoleri: "Türkiye'nin çağdaş yüzünü dünyaya tanıtan

gençlerimize tüm kesimlerden destek bekliyoruz"

Çağdaş Eğitim Vakfı – ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, 10 yıllık serüveni şöyle anlattı:

"2009 yılında başlattığımız Genç Yetenekler projesiyle; ülkemizi kültür elçileri olarak yurt dışında temsil edecek üstün yetenekli gençleri keşfederek, yurt içi ve dışındaki eğitimlerine destek oluyoruz. Müziğin, sanat dalları arasında, evrenselliğinin yanı sıra, insanları bir araya getiren barışçıl bir yanı var. O nedenle müzik alanında yetenekli gençlere öncelik verdik. Gençlerimiz; Sanat Kurulu'nu oluşturan Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı, Bülent Evcil'in değerli katkılarıyla şimdiden, ülkemizin birer sanat elçisi oldu. Hepsi uluslararası düzeyde takdir gördüler. Dünyanın en önemli yarışmalarında birincilikleri ülkemize kazandırdılar. Dünyanın en önemli salonlarından davet alarak konserler verdiler ve vermeye de devam ediyorlar.

ÇEV Sanat olarak projeyi geliştirmeyi sanatın diğer dallarındaki gençlere de imkan yaratmayı arzu ediyoruz. Bu yıl en büyük amacımız ÇEV Sanat Akademisini kurmak. Bunun için yardımseverlerin desteğini bekliyoruz. Böylece Genç Yetenekler Projesini büyüterek yetenekli gençlerimizin markalaşma süreçlerini hızlandırmak ve sanatın diğer dallarındaki yetenekli gençlere de imkan tanımak istiyoruz. Toplumun her kesiminden insanlarımızın, Türkiye'nin çağdaş yüzünü dünyada tanıtan bu gençleri, ilerledikleri bu yolda desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür ediyoruz."

ÇEV ve ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi :

1994 yılında kurulan Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) tarafından ülkemizde eğitim, öğretim, kültür ve sanat alanlarında çok sayıda proje gerçekleştirilerek, ilköğretimden üniversiteye kadar 35 bini aşkın öğrenciye karşılıksız burs verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesini 2009 yılında başlattı. Ülkemizdeki onlarca genci keşfederek, onların müzik alanındaki eğitimlerine destek olmaktadır.

Sanat Kurulu'nun danışmanlığında yapılan seçmeler sonucunda 42 üstün yetenekli genç müzisyen ÇEV Sanat "Genç Yetenekler" projesine dahil edildi. Proje kapsamında uluslararası birçok başarılara imza atarak bizleri gururlandıran ve gururlandırmaya devam eden gençler, kültür ve sanat elçilerimiz olarak ülkemizi dünyada temsil etmeye devam etmektedir.

Parlayan 42 yıldız:

Arda Karakaya, Emre Engin, Salihcan Gevrek, Cemal Aliyev, Denizcan Eren, Yiğit Karataş, Ezgi Sarıkçıoğlu, Cansın Kara, Melis Sağlam, Erten Deniz İspir, Deniz Ayşe Birdal, Güneş Hızlılar, Gizem Sözeri, Iraz Yıldız, Kerem Tuncer, Cem Esen, Ezgi Su Apaydın, Berfin Aksu, Elvin Ganiyev, Gülin Ataklı, Kazım Kaan Alıcıoğlu, Bora Demir, Ilgın Top, Doğa Altınok, Sofiko Tchumbridze, Elfida Su Turan, Tuna Bilgin, Emir İlgin, İdil Bursa, Cansu Naz Eriş, Beste Gürkey, Duru Aydın, İklim Özenli, Tarık Kaan Alkan, İdil Olgar, Damla Ece Karataş, Beren Gürcüoğlu, Duru Önhon, Bade Dastan, Defne Güngör, Arya Su Gülenç, Adil Kerem Ünal.

GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK ŞÖYLE:

• Elvin Ganiyev: 2. Berliner Uluslararası Müzik Festivalinde altın madalya. Papa 16. Benedict ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından sanatçı onur nişanı.

• Berfin Aksu: En iyi Enuscu Yorumcusu Ödülü, Constatntin Dragoi Özel Ödülü, 52. Uluslararası Koçianova Keman Yarışması Birincisi

• Yiğit Karataş: New York Uluslararası Waldo Keman Yarışması Birincisi, NY Carnegie Hall 2018 yılında solo performans, Türk Japon Dostluk Konseri performans.

• Cemal Aliyev: İngiltere Bromsgrove Uluslararası Viyolonsel Yarışması Birincisi, Aeolus International WindCompetition Birincisi, Grand Prize Virtuoso Salzburg Birincisi.

• Deniz Ayşe Birdal: Rudolf Matz Yaylı Sazlar Yarışması Birincisi, Liezen Çello Yarışması Üçüncüsü, Andreas Stein Yarışması İkincisi

• Denizcan Eren: Berlin Filarmoni Orkestrası'nın Karajan-Akademisi performans

• İdil Olgar: İlona Feher Uluslararası Keman Yarışması Birincisi

• Tuna Bilgin: Uluslararası 4. Gümüşlük Müzik Festivali Piyano Yarışması Birincisi ve Özel Ödül sahibi, 1. İzmir Ulusal Adnan Saygun Piyano Yarışması Birincilik ve Saygun Özel Ödülü