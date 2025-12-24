Cevdet Yılmaz enflasyon tahminlerini paylaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "3 Şubat'ta açıklanacak olan ocak ayı enflasyonunda 30'un altını göreceğimizi, artık 20'li bir rakamı göreceğimizi tahmin ediyoruz. Gelecek yılın sonlarında, 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, Suriye'deki yeni ortamın Türkiye'ye yeni lojistik perspektifler açtığını belirterek, "Özellikle Abdülhamid Han döneminden kalan Hicaz Demir Yolu hattının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gaziantep civarından Halep'e, Şam'a, oradan Ürdün'e ve Hicaz bölgesine uzanan bir hattan bahsediyoruz. Demir yolu, dünyada ekonomik olarak giderek daha önemli hale geliyor. Lojistik avantajlar ve rekabet gücü açısından çok önemli. Tabii kolay değil, yıpranmış ve birtakım sıkıntıları olan bir hat. Bu hattın onarımı ve yeniden canlanması bizim için önemli. Dolayısıyla bu konuları takip ettiğimizi ve önemle üzerinde durduğumuzu ifade edebilirim. Bu hatlar sadece genel olarak ülkeye destek olmakla kalmıyor, bağlandıkları bölgenin kalkınmasına da büyük bir güç veriyorlar. Örneğin Zengezur Koridoru hem Doğu Anadolu hem Doğu Karadeniz için çok anlamlı bir koridor. Bölgesel kalkınma anlamında da Doğu'nun, Güneydoğu'nun, Doğu Karadeniz'in kalkınması anlamında da Zengezur Koridoru'nu bir 'kalkınma koridoru' olarak görüyoruz. Güneydoğu için Suriye üzerinden yeni lojistik hatlar oluşması bakımından önemli avantajlar getiriyor" diye konuştu.

'AMAÇ, TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE'

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Cevdet Yılmaz, "Bu süreçte Meclis'imiz bir komisyon oluşturdu. Bir grup hariç diğer bütün grupların içinde olduğu bu komisyon, çalışmaları başlatmış oldu. Yakında herhalde komisyonun raporunu hep birlikte görmüş olacağız. Partiler raporlarını verdiler. Şimdi Komisyon Başkanlığı bu raporların ortak noktalarını kamuoyuyla bir şekilde paylaşacaktır diye düşünüyorum. Buradaki amaç çok açık ve net; terörün olmadığı bir Türkiye. Burada her zaman söylüyoruz, bir al-ver süreci kesinlikle söz konusu değil ama elbette atılan her adım karşılığını görmek durumunda. Dolayısıyla Türkiye'yi bu terör belasından kurtarıp, çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam eder hale getirme gayretindeyiz" açıklamasında bulundu.

'ALGILAR ARTIK OLGULARDAN KOPMUŞ'

Ardından ekonomiye değinen Yılmaz, enflasyonun son 2 aydır düşüş trendinde olduğunu vurgulayarak, "Geçen bir merkez bankası başkanımız söyledi. G-20 toplantılarında, merkez bankaları toplandığında onlar da şikayet etmişler. Tüm dünyada böyle bir şikayet var. Merkez bankaları kendi aralarında konuşmuşlar, bütün dünyada bu sosyal medyanın bir etkisi herhalde; algılar artık olgulardan kopmuş vaziyette. Sosyal medyada bir hava oluşuyor ve bu da ekonomik politikalar üzerinde, özellikle beklentiler kanalıyla ciddi etkiler oluşturabiliyor. Sosyal bilimlerde 'kendini gerçekleştiren kehanet' dediğimiz bir kavram var. Herkes bir şeye inanırsa, o şey olmayacaksa bile olur. Dünyanın en sağlam bankacılık sistemine sahip olun, herkes yarın bankalar batacak diye inansın, herkes bankalara koşup parasını çekmeye çalışsın, gerçekten o bankacılık sistemi batar. Çünkü sonuçta belli bir para topluyor, kredi dağıtıyor, bir likidite düzeyi var. Dolayısıyla bu beklentiler önemli. Enflasyonda da önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'ENFLASYON 2 AYDIR GAYET İYİ'

Ekonomik hedeflere ulaşabilmek için para, maliye, gelirler politikası ve yapısal dönüşümlerle ve bir yandan da bu beklentileri iyileştirici bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, "Son 2 aydır enflasyon gayet iyi gidiyor. Eylül de bizi şaşırttı doğrusu, beklentilerimizin oldukça üzerinde geldi. Eylül ayı enflasyonu, tarım sektörünün etkisi ve biraz da özel eğitimden kaynaklanan bir etkiyle yükseldi. Ama daha sonra tekrar normal patikasına döndü enflasyon. Son 2 aydır düşüş trendine tekrar geri dönmüş durumda. En son 31,1 oldu. Öncü göstergelerden, aralık ayında da iyi gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Dolayısıyla bu ay sonu itibarıyla, yıl sonu itibarıyla 30'un biraz üzerinde bir enflasyonla bu yılı kapatmış olacağız diye tahmin ediyoruz. Hemen gelecek yılın ilk ayında, 3 Şubat'ta açıklanacak olan ocak ayı enflasyonunda 30'un altını göreceğimizi, artık 20'li bir rakamı göreceğimizi tahmin ediyoruz. Gelecek yılın sonlarında, 2026'nın sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefliyoruz" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin son gününde yaşanan arbedeye ilişkin de Yılmaz, kişiselleştirmeden, hakaret etmeden, şiddete başvurmadan sert eleştirilerin yapılabilir olduğunu vurgulayarak, "Bir arkadaşımıza, Adıyaman milletvekilimize fiili bir saldırı gerçekleşti. Bunu en güçlü şekilde kınıyorum, lanetliyorum. Kim yaparsa yapsın böyle bir anlayış olmaz" diye konuştu.

'HİÇ KİMSE ZORLA ÇALIŞTIRILAMAZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise İspanya'nın Türk şoförlere yönelik taleplerine değinerek, yüksek ücret vaadiyle gerçekleşen bu transferlerin önemli bölümünde çalışanların 1-2 yıl içinde Türkiye'ye döndüğünü belirtti. Bolat, "Türkiye'deki yaşam standartları ve ücret koşullarının daha sürdürülebilir olduğu görülmüştür. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Vizesini alarak yurt dışına çıkan bir kişinin hukuken engellenmesi söz konusu değildir. Bu sürecin de benzer şekilde dengeleneceğine inanıyoruz" dedi.

'GÜMRÜKLERDE GENEL BİR İTHALAT DURDURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Bolat, gümrüklerde araç girişlerinin durdurulduğuna dair iddiaların da gerçeği yansıtmadığını işaret ederek, "Bu husus tarafımızca tekrar teyit edilmiştir. Firmaların kontenjan aşımı ya da teminat yükümlülüklerinden kaynaklanan münferit durumlar söz konusu olabilir. Vergi muafiyeti kapsamında alınan teşvikler için teminat mektubu verilmesi zorunludur. Gümrüklerde genel bir ithalat durdurulması söz konusu değildir, bu iddialar tamamen asılsızdır" diye konuştu.