Cevdet Yılmaz'dan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt: Herkesten önce ben hesap sorarım - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz'dan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt: Herkesten önce ben hesap sorarım

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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Özel Kalemi Fatih Kılınç'ın kapalı fonda parası olup olmadığını sordu. Yılmaz, "Fatih Kılınç, evet, doğru, özel kalemim. Bana geldi. Dedi ki: ‘Ben de bazı arkadaşlarımla aramızda para topladık ve bunu fona yatırdık. 7 milyon lira… Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz. Hukuka aykırı bir işlemi varsa, hukuki bir sorunu varsa, sizden önce hesabını ben sorarım." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları söz aldı.

ÖZLALE'DEN CEVDET YILMAZ'IN ÖZEL KALEMİYLE İLGİLİ "FON" İDDİASI

YENİ Parti grubu adına konuşan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "fon krizi"ne ilişkin bazı iddialarda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonunu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Siz bu soruya cevap verin. Kendisinin babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlamadan hemen önce 830 milyonla çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır?" sorularını yöneltmişti.

Özlale ayrıca, Cevdet Yılmaz'ın Özel Kalemi Fatih Kılınç'ın kapalı fonda parası olup olmadığını da sordu. Başkanvekili Adan, Özlale'nin konuşmasının ardından sözlü sataşmadan dolayı Yılmaz'a söz hakkı verdi.

CEVDET YILMAZ: FONA 7 MİLYON LİRA YATIRMIŞLAR

Cevdet Yılmaz, Fatih Kılınç'ın söz konusu gelişmelerin ardından kendisine gelerek, "Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık: 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz" dediğini aktardı.

"BÜTÜN YATIRIMCILARI SUÇLU GÖRÜYORSANIZ BELGELERİ MAHKEMEYE GÖTÜRÜN

Fatih Kılınç'ın 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bunun dışında hukuka aykırı bir işlemi varsa, herhangi bir şekilde hukuki bir sorunu varsa sizden önce hesabını ben sorarım. Ama bütün bu yatırımcıları, 455 bin 758 kişiyi potansiyel suçlu görüyorsanız eğer, böyle bir zihniyetle bakıyorsanız, lütfen elinizdeki bütün bilgileri ve belgeleri mahkemelere götürün. Bir manipülasyon yaptıysa, bir spekülasyon yaptıysa içinde bulunduğu durum da belli, yatırdığı para da çok ciddi bir şekilde kayba uğramış durumda" değerlendirmesini yaptı.

"ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BÜROKRAT, BU FONLARA PARA YATIRMAKLA SUÇLU MU OLUYOR?"

Ümit Özlale'nin Genel Kurul kürsüsünden "Bu ifadelerde bulunmasını yakıştıramadığını" söyleyen Yılmaz, "Adaletle, hakkaniyetle hiçbir şekilde izah edemediğim bir yaklaşım oldu bu. Gelip sorsa ben bunları burada söylediğimi kendisine de ifade ederdim. Eğer yatırım yapan herkes suçluysa, hepsini birden o zaman mahkemeye gönderelim. Böyle şey olmaz. Bir özel kalem müdürü veya herhangi bir bürokrat bu fonlara, borsaya para yatırmakla suçlu mu oluyor sizce?" dedi. Yılmaz, Özlale'nin gündeme getirdiği iddialara ilişkin şöyle konuştu:

"Hukuki bir sorun bana yansımış değil. Bir manipülasyon, spekülasyon yaptığı, farklı bir şekilde hareket ettiğine dair bir bilgi bana yansımış değil. O zaman bunun sonucu ne olur biliyor musunuz? Hiç kimse gitmez, bu borsaya yatırım yapmaz. Hiç kimse sermaye piyasalarına gitmez. Herkesi bankalara yönlendirirsiniz, dövize yönlendirirsiniz, altına yönlendirirsiniz ve bu ekonomiye zarar verirsiniz. İnsanlar buraya yatırım yapsınlar ama hukuk içinde yapsınlar. Spekülasyon yapmasınlar, manipülasyon yapmasınlar. Buraya yatırımı bir suç gibi göstermeniz, sanki bir hukuk dışı işlem gibi göstermeniz yazıktır, günahtır. Siz o zaman insanları bankalara yönlendirin. Altına, dövize mi yönlendireceksiniz? Sermaye piyasalarını hepimizin desteklemesi gerekir."

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Kaynak: ANKA
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    Yorumlar (1)

  • Niyazi Demirkapı Niyazi Demirkapı:
    Bu saatten sonra zor bulursunuz borsaya yatırımcı 0 0 Yanıtla
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