Çevikel: "Genç girişimciler geleceğimiz için umut verdi" - Son Dakika

Çevikel: "Genç girişimciler geleceğimiz için umut verdi"

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı ve TÜGİAD'ın ilk kadın başkan adayı olarak belirlenen Nilüfer Çevikel, yarışmada birincilik ödülüne layık görülen ekibe ödüllerini takdim etti.

Çevikel:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı ve TÜGİAD'ın ilk kadın başkan adayı olarak belirlenen Nilüfer Çevikel, yarışmada birincilik ödülüne layık görülen ekibe ödüllerini takdim etti.

Atılım Üniversitesi ve TÜGİAD iş birliğiyle düzenlenen 'Fikrinle İz Bırak' yarışması ile yenilikçi, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci gençler ödüllendirildi. Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen programa katılan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı ve TÜGİAD'ın ilk kadın başkan adayı olarak belirlenen Nilüfer Çevikel, "Fikrinle İz Bırak Yarışması' ile yenilikçi, teknoloji tabanlı iş fikri olan girişimci adayları ödüllendirme yoluyla teşvik etme ve yarışmaya katılan fikirleri destekleyerek, iş fikirlerinin ticari değere dönüştürülmesi sürecinde; eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amaçlandı. TÜGİAD'ın misyonuna uygun bir girişim oldu" ifadelerini kullandı.

TÜGİAD'ın Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulu öncesinde ilk kadın adayı olarak belirlenen Nilüfer Çevikel, kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür etti. Çevikel, "TÜGİAD'ın hepimiz için yeri ayrı. Üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. Derneğimizin daha da güçlenerek, içinde kadın iş insanlarımızın daha da yoğun katılım gösterdiği bir yapı haline getirmeyi arzuluyorum. Üyelerimiz arasında güç birliğini sağlamak, yeni gençleri aramıza katmak önceliğimiz olacak. Bu dönemde hedefimiz daha fazla kadın üyemizin olması, kadınların her alanda daha iyi yerlere gelebilmesidir. Hep birlikte TÜGİAD'ı daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Nilüfer Çevikel'in de törene katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, TÜGİAD kurul ve şube başkanları ve üyelerin ortak teklifi ile kendisinin aday gösterildiğini hatırlatırken, derneğin Nilüfer Çevikel ile yeni bir döneme kapı açacağına olan inancını dile getirdi. Gençler ve kadınların öncelikli olacağı yeni dönemde Nilüfer Çevikel'in, TÜGİAD'ın çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi. Adaylık yolculuğunda kendisine hem YİK Başkanı hem de dostu olarak her konuda destek olduklarını ve olacaklarını kaydeden TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Yücelen de, Nilüfer Çevikel ile yeni ve güçlü bir dönemin başlayacağına olan inancını dile getirdi.

Tören sonunda TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından kendisine yemek verilen Nilüfer Çevikel, kendine verilen değerden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, düşüncelerini yeniden dile getirirken, gecenin sonunda Nilüfer Çevikel adına kutlama pastası kesildi.

Törende TÜGİAD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Av. Beril Pınar Tandoğan, TÜGİAD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen ve TÜGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Atılım Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yaman Zaim de hazır bulundu. Bireysel veya ekip olarak başvuruda bulunabilen adaylar yalnızca bir iş fikriyle yarışmaya katıldı. Yarışmada başarı elde eden fikirler için; birinciye 50 bin Türk lirası, ikinciye 30 bin Türk lirası, üçüncüye ise 20 bin Türk lirası para ödülü verildi. Para ödülünün yanı sıra adaylara; AR-GE desteği, Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Eğitimi, mentör desteği sağlanırken, kapanış davetine katılım hakkı ve yatırımcılarla görüşme hakkı da tanındı.

Yarışma hakkında bilgi veren TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, "İlk iş fikri yarışmamız olan 'Fikrinle İz Bırak' yarışmamızın temellerini aslında bir yıl önce attık. 150 başvuru içerisinden 16 başvuruya indirdiğimiz, elediğimiz arkadaşlarımızla son bir görüşme yapıp, onların projelerini dinleyip, kendi içerimizde değerlendirdik. 5 finalist belirledik. Bundan sonraki dönemlerde ikincisi, üçüncüsü ve daha fazlası; her yıl geleneksel hale getirmek için isteğimiz ve arzumuz tam. Burada iş fikrine verdiğimiz değer bizim Türkiye için katma değeri yüksek bir yatırım olacağı için çok değerli. Fikir boşa giderse yapılan iş boşa gitmiş olur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Türkiye Genç İş Adamları Derneği, Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 16:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevikel: 'Genç girişimciler geleceğimiz için umut verdi' - Son Dakika

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