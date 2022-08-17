BAKAN KURUM: SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEDİLER - Son Dakika
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BAKAN KURUM: SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEDİLER

17.08.2022 19:47

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunup aşure dağıttı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulunup aşure dağıttı. Bakan Kurum "İftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçemediler" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul programı kapsamında önce öğlen saatlerinde Esenler'de basın mensupları ile bir araya geldi. Ardından saat 17.00'da Zeytinburnu'nda esnaflar buluştu. Bir süre boyunca esnafla sohbet eden Bakan Kurum, çocuklara dondurma, esnafa aşure dağıttı.

Bakan Murat Kurum muhalefetin sorun ürettiğini belirterek, "İftira atmaktan, algı peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçemediler. Maalesef İstanbul'umuz sadece ülkemizin, medeniyetimizin başkenti değil dünyanın başkentidir. Bütün medeniyetlerin başkentidir. Burada tüm kardeşliğin coşkuyla, ahenkle, tüm sokaklara yayıldığı, tüm mahallelerine yayıldığı şehirdir. Ama bugün görüyoruz ki, maalesef karşımızdakiler sadece ve sadece algı peşindeler. Onlar algı peşinde yürümeye devam etsinler. Biz Zeytinburnu'yla beraber olacağız. İstanbul'umuzun 39 ilçesiyle beraber olacağız. Türkiye'mizin 81 iliyle beraber olacağız. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Yarım kalmış birçok kentsel dönüşüm sorunu vardı. Hamd olsun o sözlerin hepsini tuttuk. ya planını yaptık ya inşaatı bitti ya da inşaatı bitme aşaması. Toplamda Zeytinburnu'nda 2 bin 600 konutu dönüştürdük. Şu an sahada fiilen devam eden de bin 500 konutumuz var. Vatandaşlarımızla beraber yaptık. Onların rızası çerçevesinde yaptık. İnşallah etaplar halinde de kentsel dönüşüm sürecini, deprem dönüşüm sürecini hep birlikte yürüteceğiz. Riskli binalarda oturmayalım. Riskli bir bina varsa eğer tespitlerinizi yapın. Çoğunluğun anlaşacağı her adada biz yanındayız. Belediye başkanımıza gidin. İster imar planı desteği, ister yapım desteği, vergi, harç, kira ve taşınma desteği olsun. Ne destek istiyorsanız biz bakanlık olarak Zeytinburnu'nun emrindeyiz" dedi.

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Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda esnafı ziyareti etti, vatandaşlara aşure dağıttı Bakan Kurum, Zeytinburnu'nda esnafı ziyareti etti, vatandaşlara aşure dağıttı TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak TOKİ, 20 ilde 204 iş yerini açık artırmayla satışa çıkaracak
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN KURUM: SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPMAKTAN ÖTEYE GEÇMEDİLER - Son Dakika

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