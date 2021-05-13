Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarına ilişkin, "Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek. Müslümanların bu haklı mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek." dedi.

Kurum, Ramazan Bayramı namazını Konya'daki tarihi Kapu Camisi'nde kıldı. Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, sılayırahim yapmak üzere memleketinde bulunduğunu söyledi. Kurum, salgın nedeniyle bu bayramı da hüzünlü geçirdiklerini belirterek insanların bir arada olduğu geçmişteki bayramların yaşanması temennisinde bulundu.

"Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkentidir"

Kudüs'te genç yaşlı, kadın erkek, çocuk bebek demeden İsrail'in terör saldırılarında şehitlerin olduğunu anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Yüzyıllardır ayakta duran kutsal mekanlara, Müslümanların en değerli, kıymetli günlerinde kutsal mekanı Mescid-i Aksa'mıza terör saldırıları düzenleyen İsrail devletini, kınıyoruz, lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. 83 milyonluk büyük Türkiye ailesi olarak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya da devam edeceğiz. Terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek. Müslümanların bu haklı mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hüzünlüyüz. Terör saldırıları sebebiyle bayramı hüzünlü geçiren Filistinli kardeşlerimiz var."

Müslümanların bir ve beraber olduğunda haklı davasında galip çıkan taraf olacağına işaret eden Kurum, İsrail'in yaptığı bu eylemlerinin yanına kalmayacağını vurguladı.

Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesi

Kurum, bir gazetecinin, Konya'da sürdürülen Şükran Mahallesi Dönüşüm Projesi ve Mevlana Meydanı Yenileme ve Dönüşüm Projesiyle ilgili sorusuna, ilgili projelerin Konya'nın çehresini değiştireceği ve şehrin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Mevlana Müzesi çevresini kapsayan projenin ihalesinin Büyükşehir ve Karatay belediyelerince gerçekleştireceğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımıza bir sunum gerçekleştirdik. O da çok heyecanlandı. En kısa zaman da kamuoyu ile kendileri bu projeleri paylaşacaklardır. Mevlana Müzesi önünde; Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı, arkasında Alaaddin'e giden yolda sokak sağlıklaştırması ve Şükran Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm... Alaaddin Bulvarı'ndaki sokak sağlıklaştırması, büyük oranda tamamlandı. İnşallah 2-3 ay içerisinde bitecek. Çok önemli bir yatırım yapıyoruz. Bu, bir tarih ve kültür aksı olacak. Buradaki tarihi değerleri gün yüzüne çıkaracağımız; kardeşliği, sevgiyi, dostluğu ve hoşgörüyü göreceğimiz önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Etap halinde tamamlayacağız. Temmuzda Mevlana Çarşısı, yıl sonuna kadar da Altın Çarşı'nın imalatları tamamlanacak. Bu yıl içerisinde Mevlana Müzesi'nin arkasındaki müzelerimizi, çarşılarımızı, hanlarımızı ve hamamlarımızı ihya edeceğimiz önemli projenin ilk etap ihalesi gerçekleşecek. Şükran Mahallesi, önümüzdeki yılın ilk aylarında ilk etap kentsel dönüşümü tamamlanacak."

Meke Gölü özlenen görüntüsüne kavuşacak

Kurum, Karapınar'daki doğa harikası Meke Gölü'nün kurak görüntüsünden kurtarılmasına ilişkin yürütülen projeyle ilgili soruya ise gölün dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırıldığını anımsattı. Bölgede yeraltı sularının aşağı çekilmesiyle obrukların da arttığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Burada Meke Gölü'nün kurtarılmasına ilişkin Akşehir Gölü'nde yaptığımız koruma ve kurtarma projesi gibi projeyi yürütüyoruz. Tuz Gölü'nde de çalışmalarımız var. Hem oradaki doğal yapıyı koruyacak hem de bölgeye katkı sağlayacak projeleri eserleri hayata geçiriyoruz. Meke Gölü'nde Büyükşehir Belediyemiz ve üniversitemiz ortak bir çalışma yürüttü. Karapınar Belediyesine arıtma tesisinin inşası tamamlanmak üzere. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5'i kullanılıyor. Amacımız bunu artırmak. Suyun çok daha kıymetli olacağı sürece giriyoruz. Mevcut sularımız yeniden kullanacak adımları atmak durumundayız. Karapınar'daki arıtma tesisinden arıtılan suları mebranla izolasyonu sağlayacak ve Meke Gölü'nü kurtaracak projeyi, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile üniversitemiz yürütüyor. İnşallah orayı farklı su kaynaklarıyla da desteklemek suretiyle Meke Gölü'nü kurtaracak adımları atacağız."

Kurum ve beraberindekiler, başta gazeteciler olmak üzere çevredekilerle bayramlaştı.