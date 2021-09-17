Üye Girişi
Son dakika haber | Bakan Kurum: "20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik" - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Kurum: "20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik"

17.09.2021 18:33
Son dakika haber | Bakan Kurum:

Son dakika politika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dediklerini ve sosyal konutlarla birlikte son 20 yılda 2.5 milyon konutu yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dediklerini ve sosyal konutlarla birlikte son 20 yılda 2.5 milyon konutu yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

Bakan Kurum, Mersin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 3.2 milyar lira tutarındaki 341 projenin toplu açılış töreni öncesi yaptığı konuşmada, 10 bin yıllık tarihi ile insanlığın en eski şehirlerinden, tarımın, turizmin ve ticaretin merkezi, Akdeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip Mersin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Alanı'ndaki kalabalığa hitap eden Bakan Kurum, bugün Mersin'de, içinde konutların, hükümet konaklarının, alt yapı ve üst yapı projelerinin olduğu, 3.2 milyar liralık 341 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Kurum, "2019 yerel seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 11 maddelik şehircilik manifestosu, şehirlerimiz için yeni bir dönemin başlangıcı oldu, bizlerin yol haritası oldu ve milletimizle paylaştığı, medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı şehirler hedefimizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlılıkla yürüyoruz. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmamış bu tarihi ve doğal kadim şehirlerimize, medeniyet değerlerimize sahip çıkıyor ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, yeniden ihya etmek, inşa etmek üzere teslim ediyoruz" dedi.

"20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik"

Türkiye'nin her yerinde 'kentsel dönüşüm' dediklerini ve sosyal konutlarla birlikte, son 20 yılda 2.5 milyon konut yapıp vatandaşlara teslim ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Mersin'de de kentsel dönüşüm en önemli önceliğimiz ve Akdeniz ilçemizde Çay Mahallesi'nde TOKİ eliyle 416 konut yapacağız demiştik. Camisi ile dükkanlarıyla, ticaret merkezleriyle konutlarımızı inşallah yıl sonunda değerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bugüne kadar Mersin'de toplam yatırım değeri 2.5 milyar lirayı bulan 3 bin 900 sosyal konut projesi yaptık ve milletimizin hizmetine sunduk. Yine yatırım değeri 941 milyon olan 945 konumuzun inşaatı da hızla devam etmektedir. Bunun yanında, tarımın şehri Mersin için sulama projelerini bir bir hayata geçiriyoruz ve Tarım Orman Bakanlığımız ile birlikte bu projelerimizi de yürütüp, buradaki istihdamı arttırmak, tarımla ilgili geleceği arttırmak adına sulama projelerini çok ama çok önemsiyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çiftçi kardeşlerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi

Bunun yanında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 81 ilde 81 milyon metrekare 'millet bahçesi projesi' olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Bu çerçevede tam 397 tane millet bahçesi projelendirildi, 101 tanesini de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Mersin'de de 4 millet bahçesi yapıyoruz ve yeşil alanlarımızı gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza kazandırıyoruz. Biliyorsunuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mersin Millet Bahçesi'ni açarak hizmete sunmuştuk. İnşallah yeni millet bahçelerini de yapıp gençlerimize, çocuklarımıza armağan edeceğiz. Şimdi hızlıca Mezitli ve Aydıncık millet bahçelerini tamamlayacağız ve Mersin'de bunun dışında atık su arıtmadan içme suyuna, sokak sağlıklaştırmadan enerji yatırımımıza kadar bir çok yatırımızı yapmaya devam edeceğiz. Çeşmeli Mahallesi'nde belediyelerimizin bu noktada talepleri vardı, bu talepleri de gerçekleştiriyoruz. İnşallah Mersin'i alt yapısı ile üst yapısı ile çok daha modern, çok daha yeşil, çok daha sağlam bir şehir haline getireceğiz. 'Boğazın altından tren, köprünün üstünden yine tramvay geçmez. Akdeniz'den Kıbrıs'a su gitmez' diyerek bahane ve çözümsüzlük üreten zihniyete karşı, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde her zaman azimle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin destekleriyle gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz." - MERSİN

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı, Murat Kurum, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Bakan Kurum: '20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik' - Son Dakika


Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var 17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 17:07 Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti 16:35 Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? 16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?

Son Dakika Haberleri
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:34
Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum         
17:22
Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler         
16:46
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi         
16:22
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Kurum: "20 yılda 2.5 milyon konut yapıp teslim ettik" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement