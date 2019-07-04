Ceyhan Belediyesi'nde 5'i engelli toplam 188 kişi işten çıkarıldı

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Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum

Motosikletle kapkaç yaptılar, utanmadan "Adrenalin olsun diye yaptık" dediler

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti