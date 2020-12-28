'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama - Son Dakika

'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama

28.12.2020 17:59
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama, System.String[]

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, açıklama yaptı.

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, açıklama yaptı. Muharrem Erkek, "İsnat edilen suçların, iddiaların sağlıklı bir temeli, dayanağı yok. Her şeyden önemlisi, bu olaylarla ilgili belediyenin kasasına giren de 1 kuruş yok, çıkan da 1 kuruş yok" dedi. Torun ise "Kadir Aydar'ı şu anda tutuklamak ve cezaevine göndermek, hukuksuzluktur" diye konuştu.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası mart ayında iptal edilen Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi için gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.

Ceyhan Belediyesi'nde usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 5'i mahkemece tutuklandı, 1 şüpheliye ise ev hapsi verildi. 8 şüpheli, cumhuriyet savcısı tarafından salıverilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  '300 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK' İDDİASIOperasyonun ardından rüşvet alımının detayları da ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi'nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100'e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü. Bu projelerin dışında imara aykırı veya ruhsatsız olduğu öne sürülen işletmelerin, Ceyhan Belediyesi Zabıta veya İmar Müdürlüğü personeli tarafından belirlendiği ve mühürleneceği belirtilerek, işletme sahiplerinin, Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'a yönlendirildiği belirtildi. Bu işletme sahiplerinden de Ceyhanspor'a bağış ya da kreş yapımına destek olarak para alındığı ancak bu paraların belediyenin ya da kulübün kasasına girmediği, bunun yanı sıra imara uygun olmayan işletmelerin görmezden gelindiği kaydedildi.SEYİT TORUN: TUTUKLAMAK HUKUKSUZLUKTUR CHP Adana İl Başkanlığı'nda Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, Ceyhan'da düzenlenen operasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kadir Aydar'ın hukuksuz olarak görevden alındığını ve şu anda da kendisine kumpas kurulup, vatandaşın yaptığı bağışların suç gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia eden CHP'li Seyit Torun, "Kadir Aydar'ı şu anda tutuklamak ve cezaevine göndermek, haksız, hukuksuzluktur. Ortada oluşmuş hiçbir şey yok. Sadece vatandaşın anaokulu, kreş ve taziye evine bağış yaptırılması suç olarak kabul ediliyor. Belediye başkanımız göreve geldikten sonra 'olmaz' denilen işleri yaptı. Birçok sorunu çözdü. Yoksul vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oldu. İmkanı olan vatandaşlarımızın bu şekilde katkılarıyla Ceyhan'ımıza hizmet etti. Aile olarak da her türlü desteği verdiler. Her türlü bağışı yaptılar. Her türlü vatandaşın yanında oldular ama bu ödül değil onlara cezalandırma çabasına dönüştü. Buna da asla izin vermeyeceğiz. İnanıyorum ki başkanımızın en kısa sürede haklılığı ortaya çıkacak, kendisine yapılan hukuksuz işlem son bulacak ve o da aramıza dönecek" diye konuştu. MUHARREM ERKEK: İSNAT EDİLEN SUÇLARIN DAYANAĞI YOKİddiaların dedikodulara dayalı olduğunu savunan CHP'li Muharrem Erkek ise şunları söyledi: "İsnat edilen suçların, iddiaların sağlıklı bir temeli, dayanağı yok. Her şeyden önemlisi bu olaylarla ilgili belediyenin kasasına giren de 1 kuruş yok, çıkan da 1 kuruş yok. Yani Ceyhan halkının bütçesi, parası hiçbir zarar görmemiş. Aksine korunmuş. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu soruşturmaya 5 Şubat 2020'de başlamışlar. Zaten 26 Mart 2020'de Kadir Aydar başkanın, başkanlığı düşürüldü. Bu tarihler önemli. 5 Şubat'tan bugüne aylarca sürmüş soruşturma. Bizler hukukçuyuz. Rüşvet lafla dedikoduyla oluşacak bir suç değildir. Madem rüşvet verdiğini iddia edenler var ki böyle bir iddia da yok. Dosyada anladığımız kadarıyla somut olarak çıkıp 'Ben rüşvet verdim' diyen biri yok. Dedikodular var. O vermiş olabilir, şu olmuş olabilir. Yargı, dedikoduyla insan tutuklar mı? Madem böyle bir iddia var, niye suçüstü yapmadınız? Biz Kadir başkanımızın her zaman yanındayız çünkü onun kamu yararı için çalıştığını biliyoruz."

'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama
'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama - Son Dakika


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