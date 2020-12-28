'Ceyhan'da 300 milyon liralık yolsuzluk' iddiasına CHP genel başkan yardımcılarından açıklama - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 kişinin tutuklandığı operasyonla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek, açıklama yaptı. Muharrem Erkek, "İsnat edilen suçların, iddiaların sağlıklı bir temeli, dayanağı yok. Her şeyden önemlisi, bu olaylarla ilgili belediyenin kasasına giren de 1 kuruş yok, çıkan da 1 kuruş yok" dedi. Torun ise "Kadir Aydar'ı şu anda tutuklamak ve cezaevine göndermek, hukuksuzluktur" diye konuştu.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası mart ayında iptal edilen Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi için gözaltı kararı verildi. Haklarında 'iletişimlerinin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi' kararı alındığı ve 5 Şubat'tan bu yana takip edildikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evleri ile Ceyhan Belediyesi binasında, geniş çaplı arama yaptı.