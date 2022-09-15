Cezayir, Arap Birliği Zirvesi için 10 ülkenin liderine davetiye gönderdi - Son Dakika
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Cezayir, Arap Birliği Zirvesi için 10 ülkenin liderine davetiye gönderdi

15.09.2022 19:36
Cezayir, Arap Birliği Zirvesi için 10 ülkenin liderine davetiye gönderdi

Cezayir, 1-2 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılım için şu ana kadar 10 ülkenin liderine resmi davet gönderdi.

Cezayir, 1-2 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Arap Birliği Zirvesi'ne katılım için şu ana kadar 10 ülkenin liderine resmi davet gönderdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un özel temsilcilerinin şu ana kadar 10 Arap ülkesinin liderine davet mektubu ulaştırdığı ve Arap liderlere davet mektubu ulaştırma işleminin devam ettiği bildirildi.

Şu ana kadar davet edilen Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman, Moritanya, Bahreyn ve Libya liderlerinin olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un gelecek birkaç saat veya birkaç gün içerisinde Fas Kralı 6. Muhammed'i de davet etmesi beklenirken, 22 Arap ülkesinden biri olan ve üyeliği dondurulan Suriye'nin bu zirveye katılmayacağı netleşmişti.

Fas, 7 Eylül'de Cezayir Adalet Bakanı Abdürreşit Tıbbi'nin birkaç gün içerisinde Rabat'ı ziyaret ederek Cezayir Cumhurbaşkanı'nın davetini Fas Kralı 6. Muhammed'e ileteceğini duyurmuştu.

İki komşu ülke arasında 2021 yazından bu yana yaşanan diplomatik kopukluk nedeniyle Fas Kralı'nın 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenecek zirveye katılıp katılmayacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Cezayir, Güncel, Son Dakika

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