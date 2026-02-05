Chomsky ve Epstein'in Yazışmaları - Son Dakika
Dünya
BBC

05.02.2026 17:06
Epstein, Chomsky’den seks ticareti iddiaları hakkında medya stratejisi konusunda tavsiye istedi.

Yayımlanan son belgelere göre, ABD'de çocuk istismarı suçundan hüküm giyen ve 2019'da ölen Jeffrey Epstein, kendisine yönelik seks ticareti iddialarının medyada "çirkin" bir şekilde yer alması üzerine dilbilimci Noam Chomsky'den tavsiye istedi.

Şubat 2019 tarihli e-postalarda, gözden düşen finansçı "kendimi savunmalı mıyım" yoksa "görmezden gelmeye mi çalışmalıyım" diye soruyor.

Chomsky'ye ait olduğu anlaşılan bir yanıt Epstein'e "korkunç bir şekilde" davranılmasından ve "kadın istismarı konusunda gelişen histeriden" yakınıyor.

E-postada, "Bunu söylemek acı ama sanırım en iyi yol bunu görmezden gelmek" deniyor.

Bu yazışma, ABD hükümetinin Epstein hakkında yürüttüğü soruşturmanın 30 Ocak'ta son açıklanan dosyaları arasında yer aldı.

BBC, yorum için Noam Chomsky'nin sözcüsü olan eşi Valeria ile temasa geçti.

Chomsky'nin adının dosyalarda yer alması herhangi bir suç işlemiş olabileceği anlamına gelmiyor.

Belgeler, Epstein, Chomsky ve Valeria arasında akademik makalelerden buluşma ayarlamaya kadar pek çok konuda yazışmalar olduğunu gösteriyor.

Epstein Temmuz 2019'da tutuklanmış ve aynı yılın Ağustos ayında seks ticareti suçlamasıyla yargılanmayı beklerken New York'taki hapishane hücresinde ölü bulunmuştu.

97 yaşındaki Noam Chomsky, 2023 yılında Wall Street Journal yayınına Epstein ile olan ilişkisini anlatırken şöyle demişti:

"İlk cevabım, bunun sizi ilgilendirmediği. Ya da kimseyi. İkincisi ise onu tanıdığım ve ara sıra görüştüğümüzdür."

Belgelerde, "Noam. Çürümüş basınla nasıl başa çıkacağım konusunda tavsiyeni çok isterim" diye yazan Epstein, medyada yer alan haberlerin "kontrolden çıktığını" da sözlerine ekliyor.

"Birine bir köşe yazısı yazdırayım mı?" diye sorduktan sonra, "Kendimi mi savunayım yoksa görmezden mi geleyim? Üzerime bu şekilde gelinmesinin tehlikeli olduğunun farkındayım" diyor.

Belgelerde Noam Chomsky olarak etiketlenen bir hesaptan gelen yanıtta şöyle deniyor:

"Akbabaların en çok istediği şey, kamuoyunun tepkisidir; bu da zehirli saldırılar için kamuoyuna açık bir fırsat yaratır ve bu saldırıların çoğu sadece ilgi çekmeye çalışanlardan veya her türden tuhaf tiplerden gelir."

E-postada ayrıca, "Bu durum, özellikle kadınlara yönelik istismar konusunda gelişen histeri nedeniyle şu anda daha da geçerli; öyle ki, bir suçlamayı sorgulamak bile cinayetten daha ağır bir suç haline geldi" diye ekliyor.

Belgeler ayrıca çiftin faiz ödemeleri ve çocuklarıyla mali durumları hakkında nasıl iletişim kuracakları konusunda tavsiye almak için eski finansçıya başvurduklarını gösteriyor.

Valeria Chomsky olarak tanımlanan bir e-posta adresi Eylül 2017'de "N aşağıdaki mektubu çocuklarına göndermek istiyor. Önerileriniz? Ekleyeceğiniz bir şey var mı?" diye soruyor.

E-posta'nın sonunda, "Öneride bulunmaktan çekinmeyin. Size güveniyoruz" deniliyor.

Epstein ve Chomsky arasındaki yazışmalar daha önce yayımlanan belgeler arasında da yer almıştı.

2025'te yayımlanan belgeler, ikilinin yıllar boyunca birçok kez mesajlaştığını ve Epstein'in Chomsky'yi evlerinde kalmaya davet ettiğini göstermişti.

E-postalar arasında yer alan tarihsiz bir yazışmada Chomsky, ikilinin "çok uzun ve çoğu zaman derinlemesine tartışmalar" yaptığını söylüyordu.

Kaynak: BBC

BBC
