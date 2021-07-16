Üye Girişi
CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor - Son Dakika

CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor

16.07.2021 14:30
CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üstünde vatandaşımız sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üstünde vatandaşımız sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. İktidara bir kez daha sesleniyoruz, sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır." dedi.

Torun, partisinin düzenlediği basın toplantısında, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyetle başlattıkları Karadeniz turunun üçüncü gününde Trabzon'da bulunduklarını söyledi.

Ordu ve Giresun'u ilçeleriyle birlikte ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini anlatan Torun, "Her gittiğimiz yerde bir dokunup, bin ah işitiyoruz. Vatandaşımız artık, 'Nerede bu ülkeyi yönetenler, nerede bu iktidarın milletvekilleri, nerede bu bakanlar. Benim sorunumu kim çözecek?' diye feryat ediyor." ifadelerini kullandı.

Torun, iktidarın 19 yılın sonunda kendini saraya çıkardığını ancak milleti de sorunlarıyla baş başa bıraktığını öne sürerek, "Bu iktidar, kendisine oy veren milletimize sırtını dönmüştür. Artık milletimiz kimin ne olduğunu görmektedir. Bu karanlık girdaptan bir çıkış yolu aramaktadır. İşte o çıkışın adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Kaderine terk edilen milletimiz asla yalnız değildir. Bizim tarihi sorumluluğumuz, ülkemizi karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır." diye konuştu.

Rize'de yaşanan sel ve heyelana da değinen Torun, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan ve Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Vatandaşımız artık, 'bu acılar bizim kaderimiz mi?' diye soruyor. Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üstünde vatandaşımız sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. İktidara bir kez daha sesleniyoruz, sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kağıt üzerindeki planlarla bu sorun çözülmez. Artık bir an önce eyleme geçilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu sorunun kalıcı çözümü için atılacak her adımı sonuna kadar destekleriz. Gelin ne gerekiyorsa yapalım ve bu milleti bu acılardan kurtaralım."

Torun, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını da değerlendirdi.

Bulu'yu öğrencilerin ve akademisyenlerin istemediğini söyleyen Torun, "Ama onlar inatlaştılar. Kayyum rektör 'bu sorun 6 ayda çözülür' demişti, 6 ay dolmadan kendisi gitti, sorun çözüldü. Evet Sayın Erdoğan, milletle inatlaşılmaz. Ama siz ders çıkarmıyorsunuz. Doğayla inatlaşıyorsunuz, esnafla, üreticiyle, işçiyle inatlaşıyorsunuz. Şimdi de Kanal İstanbul için inat ediyorsunuz. Milletimiz kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken, milletin parasını kanala gömmek istiyorsunuz. Ancak şunu unutmayın Kanal İstanbul'un sonu da Melih Bulu'nun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör ha Kanal İstanbul, siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur." diye konuştu.

Torun, tüm ülkede olduğu gibi Karadeniz ve Trabzon'da da büyük sorunlar olduğunu savunarak, fındık fiyatının 35 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

CHP'nin, ülkenin dört bir tarafında, vatandaşın yanında olduğunu belirten Torun, daha sonra beraberindekilerle Beşirli Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Heyet, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ile de bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon, Ordu, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı 15:00 Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı 14:10 Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp 12:36 Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür 12:09 Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var 11:45 Bir saadet zinciri vakası daha! Şirket yöneticisi öldürüldü, diğeri intihar etti, 13 bin mağdur var
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Son Dakika Haberleri
15:00 Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı Erdoğan'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili acı sözler: Ağaçlar sökülüp çaylık yapıldı         
15:00
Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak için "2 yıllık sözleşme" şartı koştu         
14:16
Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
12:37
Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı Uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış eve düştü, pilot yakalandı         
12:25
Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Bunu da gördük! Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti         
12:14
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü         
12:09
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 15:27:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement