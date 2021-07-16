CHP, 40 kişilik heyet ile Trabzon'da ziyaretlerde bulunuyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, "Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üstünde vatandaşımız sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. İktidara bir kez daha sesleniyoruz, sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır." dedi.

Torun, partisinin düzenlediği basın toplantısında, milletvekilleri, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinden oluşan 40 kişilik heyetle başlattıkları Karadeniz turunun üçüncü gününde Trabzon'da bulunduklarını söyledi.

Ordu ve Giresun'u ilçeleriyle birlikte ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini anlatan Torun, "Her gittiğimiz yerde bir dokunup, bin ah işitiyoruz. Vatandaşımız artık, 'Nerede bu ülkeyi yönetenler, nerede bu iktidarın milletvekilleri, nerede bu bakanlar. Benim sorunumu kim çözecek?' diye feryat ediyor." ifadelerini kullandı.

Torun, iktidarın 19 yılın sonunda kendini saraya çıkardığını ancak milleti de sorunlarıyla baş başa bıraktığını öne sürerek, "Bu iktidar, kendisine oy veren milletimize sırtını dönmüştür. Artık milletimiz kimin ne olduğunu görmektedir. Bu karanlık girdaptan bir çıkış yolu aramaktadır. İşte o çıkışın adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Kaderine terk edilen milletimiz asla yalnız değildir. Bizim tarihi sorumluluğumuz, ülkemizi karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarmaktır." diye konuştu.

Rize'de yaşanan sel ve heyelana da değinen Torun, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan ve Trabzon Milletvekilimiz Ahmet Kaya ile birlikte bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Vatandaşımız artık, 'bu acılar bizim kaderimiz mi?' diye soruyor. Son 20 yılda sadece Rize'de 70'in üstünde vatandaşımız sel ve heyelan felaketi nedeniyle hayatını kaybetti. İktidara bir kez daha sesleniyoruz, sel felaketleri bu coğrafyanın kaderi olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun tedbirini alacak olan ülkeyi 19 yıldır yöneten siyasi iktidardır. Kuru lafla peynir gemisi yürümez. Kağıt üzerindeki planlarla bu sorun çözülmez. Artık bir an önce eyleme geçilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu sorunun kalıcı çözümü için atılacak her adımı sonuna kadar destekleriz. Gelin ne gerekiyorsa yapalım ve bu milleti bu acılardan kurtaralım."

Torun, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasını da değerlendirdi.

Bulu'yu öğrencilerin ve akademisyenlerin istemediğini söyleyen Torun, "Ama onlar inatlaştılar. Kayyum rektör 'bu sorun 6 ayda çözülür' demişti, 6 ay dolmadan kendisi gitti, sorun çözüldü. Evet Sayın Erdoğan, milletle inatlaşılmaz. Ama siz ders çıkarmıyorsunuz. Doğayla inatlaşıyorsunuz, esnafla, üreticiyle, işçiyle inatlaşıyorsunuz. Şimdi de Kanal İstanbul için inat ediyorsunuz. Milletimiz kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken, milletin parasını kanala gömmek istiyorsunuz. Ancak şunu unutmayın Kanal İstanbul'un sonu da Melih Bulu'nun sonu gibi olacaktır. Ha kayyum rektör ha Kanal İstanbul, siyaseten ikisinin de birbirinden farkı yoktur." diye konuştu.

Torun, tüm ülkede olduğu gibi Karadeniz ve Trabzon'da da büyük sorunlar olduğunu savunarak, fındık fiyatının 35 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi.

CHP'nin, ülkenin dört bir tarafında, vatandaşın yanında olduğunu belirten Torun, daha sonra beraberindekilerle Beşirli Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

Heyet, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar Kara ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ile de bir araya geldi.