CHP Adıyaman İl Başkanı Çakmak, il başkanları toplantısına katıldı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP il başkanları toplantısına katıldı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP il başkanları toplantısına katıldı.



Nevşehir'de gerçekleştirilen il başkanları toplantısına CHP Adıyaman İl Başkanlığı yönetimi ile birlikte katılan Deniz Çakmak, düzenlenen toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. Çakmak, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki Nevşehir il başkanları toplantımız, başkanlarımızın illeri hakkında bilgi vererek fikirlerini beyan ettiği, ülkemiz ve halkımız yararına çok verimli bir şekilde geçti. Başta genel başkanımız olmak üzere başarı, kararlılık ve azimle çalışan tüm örgütlerimiz ve alanda çalışan emektarlarımızla birlikte 2019 yerel seçimlerinde nasıl başarı yakalandı ise bugün itibariyle tüm Türkiye'de hep birlikte sen-ben kavgasına girmeden önce insan diyerek muhtarlarımıza, halkımıza, esnafımıza, çiftçimize, işçi, memur, emekli, sanayici ve öğrencilerimize ve atanamayan tüm mağdurlarımıza ve en önemlisi bize oy veren, vermeyen ayrımı gözetmeden herkese ve her kesime ulaşarak zamanımız ve gücümüz yettiği kadar onların sorunlarını ve bizlere önerilerini dinledik. Bize iletilen sorun ve sıkıntıları not alarak genel merkezimizle istişarede bulunup, ivedi bir şekilde çözüm üreterek CHP'nin azimle iktidara yürüme hedefinde başarı sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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