CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'den Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ve Nihat Yeşil bir süre sohbet etti. Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini söyleyen Yeşil, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Başkan Kurt'un birçok başarılı çalışmaya imza attığını vurgulayan Yeşil, "Odunpazarı Belediyesi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve yoksullar kısacası toplumun dezavantajlı grupları için çok sayıda çalışma yapıyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Odunpazarı, halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir belediye. Kazım Kurt hesap vermekten, değerlendirme de bulunmaktan kaçmıyor. Onun yönetim anlayışı diğer belediyelere de örnek olmalıdır" dedi.


Nihat Yeşil'e nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, daha mutlu, yaşanılası bir Odunpazarı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Nihat Yeşil, Kazım Kurt, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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