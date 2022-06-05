CHP Artvin Milletvekili Bayraktutan: "Yapmayın Kıymayın Bu Ağaçlara"

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Artvin'in Elmalı köyünde orman kesimi yapılan bölgeye giderek bilgi aldılar. Artvin merkez ve Ardanuç'taki orman kesimleriyle ilgili defalarca soru ve araştırma önergeleri verdiğini söyleyen Uğur Bayraktutan, "Bunu asla kabul etmiyorum ve buradan tüm Türkiye kamuoyuna şikayet ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Elmalı köyünde ağaç kesimi yapılan bölgeye gitti. Bayraktutan, "Şimdi kural değişti Türkiye'de vatandaş ağaçları devletten korumaya çalışıyor. Bakın bu görüntüleri görüyorsunuz, bütün Türkiye görsün. Ne diyorlar, 'genç ağaçları kesmiyorlar, dökük ağaçları indiriyoruz' diyorlar. Değil, buna ilişkin parlamentoya soru önergeleri verdim, araştırma önergeleri verdim, basın toplantısı yaptım, Meclis'te konuşmalar yaptım. Ardanuç'ta, Artvin merkezde özellikle Hatila vadisinde derin bir kesim vardı çok yoğun kesim vardı. Şimdi burada öğrendik ki iki üç gündür ilçe başkanımız, belediye başkanımız sağ olsunlar bu konuda uyardılar, dostlarımız bizi uyardılar. Artvin'e, Şavşat'ta da bu bölgede hem Elmalı bölgesinde hem de uzak bölgelerde yanılmıyorsam çok yoğun bir kesim var" diye konuştu.

"GELECEĞİMİZE NEŞTER VURUYORLAR"

Bayraktutan şunları söyledi:

"Şimdi aldığım bilgilere göre buradaki kesilen ağaçlar direkt mücahitlere gönderiliyor. Şimdi şudur başka bir malzemenin ticareti olabilir burada kesilen aslında bizim geleceğimiz. Ağaçları kesmiyorlar yani çocuklarımızı emanet bırakacağımız geleceğimize de neşter vuruyorlar aslında. Buradan biraz önce kıymetli milletvekilimizin de ifade ettiği gibi orman kesimini Türkiye'ye, Türkiye kamuoyuna şikayet ediyorum yani buradan diyorum ki bakın nereye kadar, nereye kadar bunu yapacaksınız. HES'lerle mahvettiniz, orman kesimleriyle mahvettiniz, betonlaşmayla mahvettiniz, taş ocaklarıyla mahvettiniz. Bakın Şavşat'a 'sakin şehir; diyoruz. Siz bir yandan ağaçları kesiyorsunuz bir yandan bir konsepte Şavşat'ı sokmak istiyorsunuz bir de diyorsunuz Şavşat sakin şehir diye. Bunu asla kabul etmiyoruz pazartesi akşamı Ankara'da olacağım salı günü gittiğimde ilk yapacağımız şey sayın Genel Başkanımıza bu vahim durumu anlatacağız arz edeceğiz buna müdahale etmesi için gerekeni yapacağız. Buradan kamu görevlilerine de sesleniyorum Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine de sesleniyorum. Yapmayın, kıymayın bu ağaçlara."