CHP İl Başkanı Tahtasız, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla broşür dağıttı - Son Dakika

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Gazi Caddesi'nde broşür dağıttı.

Tahtasız, bildiri dağıtımı öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, insanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin kabul edilişinin 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hak ihlallerinin arttığını öne süren Tahtasız, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde hak, hukuk, adalet mücadelesini sürdürüyoruz. Bu amaçla hak mücadelemizi halkın içinde, halkla birlikte büyütmek hedefiyle, 'benim hakkım' broşürlerimizle 81 ilde hep birlikte sahadayız. Tüm illerde vatandaşlara haklarını ve hak arama yollarını anlatacağız. Sunulan hizmetlerin hiçbir siyasi partinin lütfu olmadığını, bunların anayasal güvence altında olduğunu ve aynı zamanda devleti yönetenlerin görevi olduğunu anlatacağız." diye konuştu.

Tahtasız, basın açıklamasının ardından partililerle Gazi Caddesi'nde vatandaşlara broşürleri dağıttı.