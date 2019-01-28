Son Dakika Haberleri: CHP Bayraklı Gençlik Kolları'ndan Başkan Karabağ'a Destek Açıklaması

CHP Bayraklı Gençlik Kolları'ndan Başkan Karabağ'a Destek Açıklaması

2 saat önce

CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Fırat Can Tan, Bayraklı Belediye Başkanlığı'nın adaylığıyla ilgili, "Başkanımız Hasan Karabağ'a yeniden Bayraklı için görev verilmesini istiyoruz" dedi.

CHP Bayraklı Gençlik Kolları'ndan Başkan Karabağ'a Destek Açıklaması, System.String[]
CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Fırat Can Tan, Bayraklı Belediye Başkanlığı'nın adaylığıyla ilgili, "Başkanımız Hasan Karabağ'a yeniden Bayraklı için görev verilmesini istiyoruz" dedi.

CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Fırat Can Tan, Bayraklı'da mevcut başkan Hasan Karabağ'a destek çıktı. "Başkanımız Hasan Karabağ'a yeniden Bayraklı için görev verilmesini istiyoruz" diyen Tan, şöyle devam etti:

"CHP Bayraklı ilçe gençlik kolları olarak, parti meclisimizde oylanan isimleri hep birlikte takip ettik. İzmir'de köklü değişikliğe gidilen oylamalar sonucu belirlenen isimleri gördük ve CHP Bayraklı İlçe Gençlik Kolları olarak, ilçemizde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da mevcut Belediye Başkanımız Hasan Karabağ'ın yanında olduğumuzu bir kez daha gür bir sesle haykırmak istedik. Bayraklı'nın adayı Hasan Karabağ olmalıdır. Halkçı Başkan Karabağ ile bir bütün olan Bayraklı ilçesinde huzurun ve istikrarın sürmesi, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağının üçüncü dönemde yeniden dalgalanabilmesi için aynı yolda yürüdüğümüz Başkanımız Hasan Karabağ'a yeniden Bayraklı için görev verilmesini istiyoruz. Aksi halde ismi geçen diğer adaylarla Bayraklı'da seçimin zora gireceği bilinmelidir. Bayraklı'da hiçbir etkinliği, ağırlığı veya tabanı bulunmayan isimlerin Bayraklı'ya faydası olmayacağı gibi ilçe sakinleri nezdinde de geçerliliği olmayacak ve 1 Nisan günü kötü bir şakayla karşı karşıya kalma ihtimalimiz doğacaktır" dedi.

CHP'de, Bayraklı belediye başkan adaylığı için Cevat Durak'ın ismi merkez yürütme kurulundan geçmiş, parti meclisinde bu isim reddedilmişti. Bayraklı ilçesinde CHP adayının ise bir sonraki parti meclisinde belirlenebileceği ön görülüyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Fırat, Hasan Karabağ, Cumhuriyet Halk Partisi, Bayraklı, Politika
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