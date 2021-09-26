CHP Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

CHP Beypazarı İlçe Teşkilatı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak, beraberindeki partililerle Macun, Kızılcasöğüt, Yoğunpelit, Üreğil ve Kabaca mahallelerini ziyaret etti.

Muhtar ve vatandaşlarla görüşen Kostak, köy ve mahallelerle yakından ilgilendiklerini, vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Köy ve mahallelerin sorunlarını çok yakından takip ettiklerine değinen Kostak, "İletilen sorunları dosya halinde bölgemiz milletvekillerine ulaştırıyoruz. Çözümü için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Öncelikli sorunları da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a iletiyoruz. Bu ziyaretlerimiz sürecek." dedi.