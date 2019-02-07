CHP'de 16 Aday Daha Açıklandı

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.

CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.



Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı.



Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi.



Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı.



Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.



CHP'de bugün açıklanan 16 belediye başkan adayının isimleri şöyle:



1- Adana Karataş - Mehmet Yıldız



2- Ankara Etimesgut - Celal Çelik



3- Antalya Kaş - Hayri Süt



4- Hatay Arsuz - Asaf Güven



5- Hatay Kumlu - Rifat Akkuyu



6- Isparta Yalvaç - Erkan Ünal



7- İstanbul Maltepe - Ali Kılıç



8- İstanbul Silivri - Özcan Işıklar



9- İzmir Bayraklı - Serdar Sandal



10- Konya Halkapınar - Ahmet Özkaya



11- Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi



12- Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan



13- Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) - Fikret Hamarat



14- Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel



15- Samsun Bafra - Kemal Bütüner



16- Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak



(Sürecek)

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