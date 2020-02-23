CHP'de Balaban güven tazeledi - Son Dakika
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CHP'de Balaban güven tazeledi

13 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Teşkilatının 37. Olağan Genel Kurulunda 2 adayın yarıştığı seçimi mevcut başkan Semih Balaban kazanarak ikinci dönem için de delegelerin güvenoyunu aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Teşkilatının 37. Olağan Genel Kurulunda 2 adayın yarıştığı seçimi mevcut başkan Semih Balaban kazanarak ikinci dönem için de delegelerin güvenoyunu aldı.


Manisa'da 649 delegesi bulunan CHP Manisa İl Teşkilatı 37. Olağan Kongresi Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Semih Balaban ile İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay'ın yarıştığı başkanlık seçimini Semih Balaban kazandı. 638 delegenin oy kullandığı seçimde Semih Balaban 340, Gülşah Durbay 289 oy alırken 9 oy da geçersiz sayıldı.


Divan Başkanlığını CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yaptığı kongreye CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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