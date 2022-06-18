CHP Gençlik Kolları: "Gençlerin Demokrat Amcasının Babalar Günü Kutlu Olsun. Gençlik Seninle Gurur Duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu" - Son Dakika
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CHP Gençlik Kolları: "Gençlerin Demokrat Amcasının Babalar Günü Kutlu Olsun. Gençlik Seninle Gurur Duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu"

18.06.2022 22:37
CHP Gençlik Kolları: "Gençlerin Demokrat Amcasının Babalar Günü Kutlu Olsun. Gençlik Seninle Gurur Duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu"

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babalar Günü’nü; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıya kutladı.

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babalar Günü'nü; "Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu" mesajıya kutladı.

CHP Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek; "Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu" mesajıyla paylaştı.

Gençlik kollarının hazırladığı videoda Kılıçdaroğlu'nun çocukları; Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu ve Kerem Kılıçdaroğlu'nun babalarına ilettikleri Babalar Günü mesajları yer aldı. Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan videoyu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gençlerle buluştuğu İzmir Gençlik Buluşması programında izledi.

Videoda, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir şunları söyledi:

"Çocukluğumuzda babamla yaptığımız Pazar gezmeleri vardı. Babamın bende en çok iz bırakan yönünü dile getirmem gerekirse doğru, dürüst ve vicdanlı insanlar olarak yetişmemizde babamın çok büyük katkısı var üzerimizde. Kendisine çok teşekkür ediyorum böyle bir baba olduğu için hem babalar gününü kutluyorum, yanaklarından öpüyorum."

Zeynep Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Antikacıları gezmek, eski eşyalara, sahaflara bakmak, sinemaya gitmek. Adalet, hak, hukuk kavramlarını ön plana çıkartamama yol açacak bir birey olmamı sağlayan babama çok teşekkür ediyorum. Yüz yüze bir babalar günü kutlama umuduyla kendisini öpüyorum."

Kerem Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Pazar sabahları babamla western filmleri izlerdik. Bana kattıklarından ötürü babam çok çok teşekkür ediyorum. Babamın ve tüm babaların babalar günün kutluyorum."

Videonun son kısımlarında ise CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun FOX TV'de katıldığı programda yaptığı konuşmanın; "Milyonlar vardı ve yanımda oğlum vardı. Gazeteciler ona soruyorlardı, 'Babamla gurur duyuyorum' dedi" bölümü yer aldı.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Gençlik Kolları: "Gençlerin Demokrat Amcasının Babalar Günü Kutlu Olsun. Gençlik Seninle Gurur Duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu" - Son Dakika
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