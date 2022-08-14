Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş Belediye Başkanı'na, Erdoğan'ı Karşılamaya Gitmesi ve Protestoya Meydan Verilmemesi Talimatını Verdiğini Açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hacıbektaş'ı öncesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hacıbektaş'ın CHP'li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'a, Erdoğan'ı karşılamaya gitmesi ve protestoya meydan verilmemesi talimatını verdiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, KRT'de Semra Topçu'nun "Haftasonu Panoraması" programına konuk oldu. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"İktidarda olduğu süre boyunca, ondan öncesi de var, cemevlerini ibadethane olarak görmeyen sürekli olarak eleştiren bir Cumhurbaşkanı'nın, bir AKP liderinin bugün cemevlerini ziyarete gitmesi, Hacı Bektaş'a ilk defa gidiyor olması ki, şimdiye kadar hemen hemen tüm Başbakanlar, Cumhurbaşkanları Hacı Bektaş ziyareti yapmışlardır; bu 751. anmaydı, hepsi ondan önceki anmalara katılmışlardır. Bunlara memnun oluyorum aslında, bu tavır normalde toplumsal barışı sağlaması gereken ziyaretler, ülkenin cumhurbaşkanı ilk defa ziyarette bulunuyor, bu güzel bir hadise… Ama samimi bir ziyaret değil. Amaç siyaseten kullanmak. Yine de evvelki akşam Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüğüm zaman; 'belediye başkanı ile görüştüğünü talimat verdiğini, Cumhurbaşkanının karşılamasına katılmasını, protestoya meydan verilmemesi talimatını verdiğini' söyledi."

Kuşoğlu, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili olarak ayrıca, "Bunun samimiyetsiz bir yaklaşım olduğu belli, çok fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Bitmiş bir iktidar söz konusu, ne yaparlarsa yapsınlar tutunamayacaklar" dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde bazı ürünlerde indirim kararı alınması ile ilgili olarak da Kuşoğlu, şunları söyledi:

"90'lı yıllardan beri Çin de Amerika'da Avrupa da ham madde, ara madde ve enerji kaynaklarına sahip çıkmaya çalıştılar, şimdi yeni bir dünya düzeni oluşuyor ve tarım çok önemli bir yere sahip olacak. Böyle bir dünyada biz ne yapıyoruz? Talimat verdi et fiyatlarını düşürmeye çalışıyor, bu kafayla hiçbir yere varamayız. Bu dünyada böyle bir kafanın, böyle bir siyasetin yeri yok. Ekonominin, tarımın düzenlenmesi; tüm kurumlarla devlet aklıyla yapılır. 'Talimat verdim', çok saçma şeyler, Türkiye'ye de yakışmıyor. Türkiye bir muz cumhuriyeti değil, bunu çok aşmış bir ülkeyiz. Devlet geleneği olan bir ülkeyiz, bunlara layık değiliz… Cumhurbaşkanının tutup da 'Talimat verdim 30-40 üründe fiyat düşecek' demesi trajikomik bir durum. Tarım Kredi'nin fiyat indirmesi sorunu çözmez. Ekonomi böyle yönetilmez. Bu kafayla bir yere varamayız."