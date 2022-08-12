Tezcan: "Hedefimiz Hem Milletvekili Seçimlerinde Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Yurt Dışında Birinci Parti Olmak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı'nda; "Hedefimiz hem milletvekili seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında birinci parti olmak. Bu bir hayal olmanın ötesinde sizlerin emeğiyle bir iddia olacak ve inşallah bu iddiayı gerçekleştireceğiz. 'Bize katılın' diyorsunuz, 'bize katılın' çağrınızı bütün dünyaya duyurmaya hazırız" dedi.

"Hedefimiz hem milletvekili seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında birinci parti olmak. Bu bir hayal olmanın ötesinde sizlerin emeğiyle bir iddia olacak. Kırk üç birliğimizden gelen seksen altı katılımcımız, yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız sizin günlerden, aylardan, yıllardan bu yana yaptığınız o büyük, güzel, önemli çağrıyı buradan bir kere daha enerjiyle dolarak, dünyanın dört bir yanına taşımaya hazır biçimde ayrılacaklar. 'Bize katılın' diyorsunuz, 'bize katılın' çağrınızı bütün dünyaya duyurmaya hazırız" açıklamasını yaptı.

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği "Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayı", bugün açılış konuşmaları ile başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı çalıştayda, CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, şunları söyledi:

"YURT DIŞI BİRLİKLERİMİZİN TEMSİLCİLERİ ÜÇ GÜN BOYUNCA BURADA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPACAK"

"Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden; dünyanın dört bir yanında bizim elimiz, dilimiz, sesimiz, sözümüz olan yurt dışı birliklerimizin temsilcileri, üç gün boyunca burada ciddi çalışmalar yapacak ve çalışmayı tamamladığımızda her biri yine kendi yaşadıkları ülkelere giderek 'geliyor gelmekte olan' diyerek müjdelediğimiz demokratik, uygar dünyayla eklemlenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni baştan inşa etme sürecine emekleriyle katkı verecekler.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ON BEŞ ÜLKEDE KIRK ÜÇ BİRLİĞİMİZLE BU BÜYÜK MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi yurt dışı örgütlenme tecrübesi 10 yıllık bir birikime sahip. Bu 10 yıllık birikim içerisinde emek veren çok önemli, çok değerli parti emekçilerimiz oldu; hem Türkiye'de hem yurt dışında. Kuruluşundan itibaren adım adım, damla damla terleyerek bugün bu süreci buraya getirdik. Gelinen noktada avantajlarımız var, dezavantajlarımız var. Fırsatlarımız var, eksiklerimiz var. Ama büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bugün dünyanın dört bir yanında on beş ülkede kırk üç birliğimizle bu büyük mücadeleyi sürdürüyoruz.

"BİZİM İÇİN YURT DIŞINDA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ SADECE SEÇMEN DEĞİL"

Dünyada altı milyonun üzerinde vatandaşımız, soydaşımız, kardeşimiz var. Altı milyonun üzerindeki kardeşimizin yaklaşık dört milyondan fazlası özellikle Avrupa'da yaşıyor. Bu kardeşlerimizin son seçimde 3 milyon 79 bindi, seçmen olanları. Ancak onlar siyasetin dikkatini belki seçmen olunca çekmeye başladılar ama bizim için yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz sadece seçmen değil; onlar bizim dünyayla eklemlenmemizde, uygar dünyayla buluşmamızda bizim için en önemli köprü… Kırk üç birliğimiz, ona ilave edeceğimiz bundan sonraki süreçteki Cumhuriyet Halk Partisi Yurt Dışı Birliklerimiz, kardeşlerimizle kurulacak köprünün en önemli çimentosu, en önemli yapı taşı olacaklar.

"ÇALIŞTAYIMIZIN ESASLI TEMASI SEÇİME ODAKLANACAK"

Bu üç günlük çalışmamızda neler yapacağımızı, bundan sonraki sürece nasıl odaklanacağımızı ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Çalıştayımızın esaslı teması seçime odaklanacak. Çünkü Türkiye önemli bir değişimin eşiğinde ve çok az zaman kaldı. Bu zaman içerisinde örgütlerimizin seçime hazırlanmasında eksikleri neler, yeni örgüt ihtiyaçlarımız neler, mevcut durumumuzdan daha dinamik nasıl çalışma yöntemlerini hayata geçirebiliriz bunların tamamını bu çalışmada ele alacağız.

Burada atölyeler üzerinden üç günde on üç atölyemizde bütün meseleleri konuşmuş olacağız. Seçim güvenliği, seçmenin sandığa taşınması, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin sorunları, bu sorunlara çözüm önerileri, sosyal medyayı nasıl kullanacağımız, bulunduğumuz ülkede yerel medyayla ilişkilerimizi nasıl kuracağımız, dilimizi nasıl aktaracağımız; Sayın Genel Başkanım sizin çağrılarınızı, sözlerinizi yurt dışında yaşayan altı milyonun üzerindeki vatandaşımıza nasıl aktaracağımız, onlarla nasıl temas kuracağımız, bugüne kadar temas kuramadığımız toplum kesimleriyle ilişkilerimizi hangi yoldan, nasıl eksiklerimizi tamamlayarak o ilişkilerimizi kuracağımızı bütün ayrıntılarıyla konuşacağız. Tabi ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullandığı son beş seçimin değerlendirmesini yapacağız. Nerede hata yaptık, nerede eksiğimiz var, bundan sonra neleri tamamlayarak gideceğiz.

"'BİZE KATILIN' DİYORSUNUZ, 'BİZE KATILIN' ÇAĞRINIZI BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYA HAZIRIZ"

Özetle üç gün sonra yurt dışı birlik başkanlarımız ve temsilcilerimiz bölgelerine döndüğünde yeni bir ruhla, yeni bir inançla, yeni bir enerjiyle çalışmaya başlayacak, kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir anlayışla yurt dışı örgütlerimizin çalışmalarını düzenleyeceğiz. Hedefimiz hem milletvekili seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında birinci parti olmak. Bu bir hayal olmanın ötesinde sizlerin emeğiyle bir iddia olacak ve inşallah bu iddiayı gerçekleştireceğiz.

43 birliğimizden gelen seksen altı katılımcımız, yurt dışı örgütlenmeyi bugüne taşıma konusunda emek veren, çaba harcayan bütün yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız sizin günlerden, aylardan, yıllardan bu yana yaptığınız o büyük, güzel, önemli çağrıyı buradan bir kere daha enerjiyle dolarak, dünyanın dört bir yanına taşımaya hazır biçimde ayrılacaklar. 'Bize katılın' diyorsunuz, 'bize katılın' çağrınızı bütün dünyaya duyurmaya hazırız."